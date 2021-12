Saint-Etienne: une tuile de plus pour les Verts et Dupraz, Green absent six semaines

Blessé au coude, le jeune gardien de but de l'AS Saint-Etienne, Etienne Green, sera éloigné des terrains durant six semaines. Une mauvaise nouvelle pour les Verts, derniers de Ligue 1, et leur nouvel entraîneur Pascal Dupraz.

Le gardien international espoirs anglais de Saint-Etienne, Etienne Green, blessé au coude au cours du match Reims-ASSE (2-0), du 11 décembre, comptant pour la 18e journée de Ligue 1 sera absent pour six semaines a annoncé vendredi le club stéphanois.

Green, âgé de 21 ans, sorti à la mi-temps au stade Auguste-Delaune, souffre d'une entorse du ligament latéral interne du coude et d'une fracture, non déplacée de l'apophyse coronoïde (coude). L'ASSE est actuellement 20e et dernière de Ligue 1.

Bajic pressenti dans les buts

Les Verts, avec leur nouvel entraîneur Pascal Dupraz, qui a succédé mardi à Claude Puel, affronteront dimanche Lyon-La Duchère (National 2, 4e div.) en 32e de finale de la Coupe de France au stade de Balmont à Lyon. Stefan Bajic, qui avait remplacé Green contre Reims pour la seconde période, devrait être titularisé mais Saint-Etienne pourrait recruter un gardien en janvier à l'occasion d'un mercato pour lequel les dirigeants ont annoncé, mercredi, devoir être plus actifs que prévu.