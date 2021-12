Saint-Etienne: maintien, critiques, confiance, Dupraz déjà en grande forme pour sa présentation

Tout juste nommé nouvel entraîneur de Saint-Etienne afin de prendre la suite de Claude Puel, Pascal Dupraz s’est montré particulièrement loquace et déterminé à relever la mission maintien du club, ce mercredi lors de sa présentation officielle.

L’opération maintien est (re)lancée. Avec de nouveaux visages, avec de nouvelles idées pour y parvenir. Mais toujours avec le même objectif, désormais admis de tous à l’AS Saint-Etienne: celui de maintenir dans l’élite l’un des clubs historiques de la Ligue 1, bon dernier avec 12 points en ayant perdu 10 matchs sur 18 possibles (deux victoires, six nuls).

Un classement "très éloigné des ambitions initiales", a admis en préambule un Jean-François Soucasse "déterminé et rassuré" par la nomination de son nouvel entraîneur, Pascal Dupraz. Assis aux côtés de son président exécutif et de Loïc Perrin, fraîchement nommé coordinateur sportif, le nouveau coach des Verts a livré une première conférence de presse loquace et haute en couleurs, fidèle à ce que l’on connaissait de lui à Toulouse (2016-2018) ou à Caen (2019-2021).

"J’ai la faiblesse de penser que j’ai des recettes pour que l’équipe aille mieux"

Appelé pour jouer le rôle de pompier de service dans une équipe en perdition depuis le début du Championnat, "fier d’avoir été choisi", Dupraz est conscient du défi qui l’attend dans le Forez. "L’AS Saint-Etienne, ce n’est pas possible de refuser. Je viens avec beaucoup d’humilité et il n’y aura réussite, dans cet exercice compliqué (du maintien), qu’à la condition qu’elle soit partagée, a-t-il assuré. Nous allons nous maintenir car tout le monde va donner le meilleur de lui-même."

Débarqué affublé d’un bonnet et du survêtement du club, le sourire aux lèvres, le coach de 59 ans qui s’est défini comme un "bâtisseur" plutôt qu’un "gueulard", s’est évertué à rabâcher son souhait de ne pas revenir sur le passé, et ce qui n’a pas marché sous Puel. Préférant se projeter sur les leviers à activer pour redonner la flamme à un groupe qui a perdu ses quatre derniers matches.

"12 points en 18 matchs, c'est sous-performer pour un club de ce standing. Il faut que les joueurs retrouvent confiance en eux, la confiance c’est au moins 50% de la performance. (…) Si je ne pensais pas qu’ils puissent se maintenir, je ne serai pas devant vous. J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour que l'équipe aille mieux." Il s’agira de rapidement le démontrer, dès dimanche en Coupe de France contre Lyon La Duchère, et surtout en Ligue 1 face à Nantes, mercredi prochain. "On voudrait deux victoires pour passer les fêtes de Noël avec des rêves plein la tête", a conclu Dupraz dans un sourire.