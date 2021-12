Ligue 1: 200 supporters nantais autorisés pour le déplacement à Saint-Etienne

A six jours du déplacement de Nantes à Saint-Etienne en Ligue 1, la préfète de la Loire a annoncé que 200 supporters des Canaris pourront se rendre à Geoffroy-Guichard.

Un déplacement limité. Alors que le FC Nantes se rend mercredi prochain sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour y défier Saint-Etienne, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, la préfète de la Loire a préféré anticiper d'éventuels débordements en limitant le nombre de supporters nantais dans le parcage visiteur. "Compte tenu du risque important de troubles à l'ordre public, Catherine Séguin, préfète de la Loire, a décidé par voie d'arrêté de limiter l'accès au stade à 200 supporters nantais", indique le communiqué, publié ce jeudi.

Un déplacement encadré

"Le déplacement collectif de ces supporters effectué en bus sera organisé par le club du FC Nantes ou par les clubs de supporters originaires de la région et placé sous escorte policière à partir d'un point de rencontre. En dehors de ce déplacement encadré, il ne sera pas possible aux supporters nantais d'accéder au stade", souligne la préfète. Alors que de nouvelles mesures sont mises en place pour limiter les incidents dans les stades de Ligue 1, la présence des supporters n'est pour l'instant pas remise en cause.

Stéphanois et Nantais auront bien besoin de leurs fans pour l'ultime journée de Ligue 1 disputée en 2021. Surtout les Verts, bon derniers du championnat, qui entament une nouvelle ère avec l'arrivée de Pascal Dupraz, très en forme lors de sa présentation. De son côté, le FC Nantes est bien calé à la 10e place, à trois points des places européennes.