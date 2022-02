Strasbourg: "Avec 41 points, on sera en L1 la saison prochaine" sourit Stéphan... à un point du podium

Strasbourg s'est imposé 1-0 à Angers, ce dimanche pour la 24e journée de Ligue 1. Avec 41 points,le RCS est à une longueur de Nice (3e) mais a surtout acquis sa place parmi l'élite ma saison prochaine, sourit le coach Julien Stéphan, qui paraphrase l'antienne de Guy Roux

Julien Stéphan est d'humeur taquine. Alors que Strasbourg a enchaîné une deuxième victoire consécutive ce dimanche sur la pelouse d'Angers (1-0), le coach du Racing était de bonne humeur en conférence de presse, ravi d'avoir acquis le maintien dès la 24e journée.

"C'est vrai que c'est atteint. On a rempli notre premier objectif qu'on s'était fixé depuis de nombreuses semaines. On a atteint 41 points, un nombre de points qu'on pense suffisant avec le goal average qu'on a pour être en Ligue 1 la saison prochaine. Ca a été acquis aujourd'hui, ce que je trouve intéressant c'est d'avoir obtenu ces 41 points mi-février", a confié un Julien Stéphan taquin en conférence de presse.

Objectif Ligue des champions?

Une remarque d'autant plus drôle qu'avec ses 41 unités, Strasbourg est à la lutte... pour la Ligue des champions. Actuellement 4es, les Alsaciens sont revenus à un point de Nice, défait à Lyon ce week-end, et gardent quatre points d'avance sur le trio Rennes-Monaco-Lyon, placé en embuscade.

"Pour Strasbourg, c'est exceptionnel. On enchaîne un deuxième match consécutif sans prendre de buts, performance qu'on n'avait pas encore réussi à faire depuis le début de saison. On voit l'évolution dans la maturité de l'équipe, ça me convient bien. La conséquence, on sait que ce sont les points, le classement. On ne va pas étudier chaque week-end à la loupe ce qu'il se passe en termes de résultats. On va continuer à mener notre propre barque, à avancer à chercher à prendre le maximum de points", poursuit le coach strasbourgeois.

Poursuivre sa route vers la Ligue des champions? Le Racing ne se refuse rien, alors qu'un menu copieux l'attend dans les prochaines semaines (Nice le 27 février, Monaco en mars, Lyon en avril). Et pourquoi pas revivre les frissons de la courte épopée de Ligue Europa lors de la saison 2019-2020, où les Strasbourgeois étaient tombés en barrages face à l'Eintracht Francfort (1-0, 0-3).