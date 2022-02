PSG: l’anecdote amusante de Gameiro sur un défi lancé par Zlatan Ibrahimovic

Revenu dans son club formateur à Strasbourg l’été dernier, Kevin Gameiro n’a pas oublié son passage au PSG. Dans l’émission de RMC Sport "Le Vestiaire" qui sera diffusée lundi soir, le buteur a dévoilé un défi que lui avait lancé Zlatan Ibrahimovic lorsqu’ils étaient ensemble à Paris.

Zlatan Ibrahimovic est unique et ce n’est pas Kevin Gameiro qui dira le contraire. Arrivé au PSG en 2011 pour être le buteur de l’équipe, l’actuel joueur de Strasbourg a eu l’occasion de côtoyer le Suédois le temps d’une saison. Assez pour avoir l’occasion de voir l’actuel attaquant de l'AC Milan lui lancer un défi.

Dans l’émission de RMC Sport "Le Vestiaire" qui sera diffusée lundi et a été tournée à Strasbourg, le Français dévoile les coulisses d’un match dans lequel il s’apprêtait à former un duo en attaque avec le joueur suédois. Une association prometteuse sur le papier, que Zlatan a voulu pimenter à sa manière: "Je savais que j’allais jouer titulaire avec Ibrahimovic, il vient me voir à la fin avec Papus Camara, parce que je ne parlais pas anglais. Il vient me voir et me dit: "demain tu vas marquer deux buts mais moi je vais en mettre quatre."

"Tu ressens le mec costaud et sûr de lui"

S’il n’est resté que deux ans chez l’actuel leader de Ligue 1, Kevin Gameiro a été marqué par l’aura dégagée par Ibrahimovic lors de cette seule saison qu’il a pu passer avec Zlatan Ibrahimovic: "Tu ressens le mec costaud et sûr de lui quand il vient te voir et dit ça. C’était vraiment le personnage qu’on a connu en Ligue 1." Un aspect de sa personnalité qui régale encore les fans de football.

Titularisés ensemble lors de cette opposition, c’est finalement l’ancien joueur de Valence qui est sorti vainqueur de ce défi: "J’en ai mis deux, mais n’en a pas mis quatre (rires)." Comme quoi, il peut arriver au Suédois de perdre des défis.