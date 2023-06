Strasbourg: déjà du changement après l'arrivée de Boehly, Frédéric Antonetti n'est plus l'entraîneur du RCSA

Le RC Strasbourg a indiqué mardi mettre fin à sa collaboration avec Frédéric Antonetti. Débarqué en février, le technicien corse a dirigé 15 matchs de Ligue 1 et contribué au maintien du club alsacien dans l'élite.

Le RC Strasbourg a annoncé ce mardi mettre fin à sa collabration avec Frédéric Antonetti. Arrivé en février 2023 alors que le club était relégable, l'ancien entraîneur de Metz, Lille, ou Rennes, est parvenu à maintenir Strasbourg dans l'élite (avec cinq points d'avance sur le premier relégable, Auxerre) grâce notamment aux 22 points décrochés en 15 rencontres de Ligue 1 dirigées. Il ne sera donc pas prolongé sur le banc de la formation alsacienne.

"Frédéric avait une mission et il l’a parfaitement remplie", a confié Marc Keller, le président du Racing, dans le communiqué du club. "Il a fait du très bon travail et je tiens à le remercier. Nous avons avancé main dans la main, dans une relation de confiance et d’estime réciproque. J’ai beaucoup de respect pour Fred. Mais un nouveau cycle démarre et je suis convaincu qu’il vaut mieux s’arrêter sur cette bonne note. Nous en sommes d’accord tous les deux. J’ai donc acté cette décision et j’en ai informé le nouvel actionnaire, qui l’a entérinée".

Antonetti fier du maintien obtenu

Frédéric Antonetti, lui, a retenu la réussite malgré la brièveté de son expérience. "Comme je l’ai souvent répété, je suis content d’avoir pu entraîner un tel club. J’y ai partagé des moments formidables avec un public exemplaire et passionné qui nous a toujours portés dans la victoire comme dans la défaite", a estimé le coach insulaire. "Pour cela, je remercie chacun de ceux qui nous ont soutenus sans faillir car, sans eux, nous n’aurions pas réussi. Une nouvelle ère s’annonce avec l’arrivée de nouveaux investisseurs qui vont mettre à disposition du club de nouveaux moyens. Dans cette Ligue 1 en pleine mutation, qui subit de profonds bouleversements, je leur souhaite beaucoup de succès. Le peuple strasbourgeois le mérite."

Désormais, le choix du nouvel entraîneur dessinera les premiers traits de la nouvelle direction que prend le Racing Club de Strasbourg, après son rachat par de nouveaux investisseurs, les mêmes qui détiennent Chelsea, dont Todd Boehly est la figure de proue.