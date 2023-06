Monaco, Nice, Strasbourg... Où en est-on dans la valse des coachs en Ligue 1 ?

Plus d'un tiers des clubs de Ligue 1 a changé, ou s'apprête à changer d'entraîneur cet été, tandis que l'avenir d'autres coachs s'écrit en pointillés. À deux semaines de la reprise de l'entraînement dans les clubs, état des lieux du mercato des entraîneurs.

Feuilleton incontourbale des intersaisons, le jeu des chaises musicales des entraîneurs de Ligue 1 n'a pas encore livré son verdict, alors que la reprise de l'entraînement approche dans les dix-huit clubs qui constitueront l'élite du football français la saison prochaine. La quasi-totalité l'ont programmée entre les 3 et 8 juillet.

Les clubs qui ont officialisé leur nouvel entraîneur

Trois semaines après la fin de l'exercice 2022-2023, deux clubs seulement ont annoncé leur nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. Toulouse a été le premier des deux, en remplaçant Philippe Montanier par le Catalan Carles Martinez Novell (39 ans), ex-sélectionneur de l'équipe des moins de 20 ans du Koweït, arrivé en tant qu'adjoint de Montanier en décembre 2022.

Vendredi, l'Olympique de Marseille a quant à lui nommé Marcelino (57 ans) - dont il s'agira de la première expérience en dehors d'Espagne - pour succéder à Igor Tudor. Au préalable, la direction phocénne avait entamé des dicussions avec l'Argentin Marcelo Gallardo qui n'avaient pas abouti, alors que le LOSC s'était opposé à un départ de son entraîneur portugais Paulo Fonseca.

Les clubs qui recherchent leur nouveau coach

Son arrivée au PSG, bien qu'imminente, n'a pas été officialisée, mais Luis Enrique devrait remplacer Christophe Galtier sur le banc du club francilien, après l'échec de la piste menant à Julian Nagelsmann. L'Espagnol, ancien entraîneur du Barça, et plus récemment sélectionneur de la Roja, est libre depuis le nouveau revers de la sélection ibérique en Coupe du monde.

Sur la Côte d'Azur, l'AS Monaco s'est séparée du Belge Philippe Clement et les candidatures ne sont pas légion pour lui succéder. L'OGC Nice, lui, a mis fin à l'intérim de Didier Digard et rêve de Régis Le Bris, mais la direction lorientaise s'oppose à un départ de son entraîneur, qui lui est partant pour relever le défi dans les Alpes-Maritimes, où il retrouverait Terem Moffi.

Les clubs dans le brouillard

Conséquence d'un potentiel départ de Le Bris à Nice - ou ailleurs -, le FC Lorient devra le cas échéant s'activer pour recruter un nouveau technicien dans un laps de temps réduit, et qui corresponde au projet des Merlus, auteurs de la deuxième meilleure saison comptable de l'histoire du club en L1 (55 points, record à 58).

Frédéric Antonetti, qui a réussi à maintenir RC Strasbourg dans l'élite, pourrait quant à lui faire les frais du récent rachat du club par les propriétaires de Chelsea. Son sort est très, très incertain.

Les clubs qui poursuivront avec le même entraîneur

Sauf énorme retournement de situation, les autres clubs devraient entamer l'exercice 2023-2024 sous la responsabilité de l'entraîneur avec lequel ils ont fini 2022-2023 : Lens (Franck Haise), Rennes (Bruno Genesio), Lille (Paulo Fonseca), Lyon (Laurent Blanc), Clermont (Pascal Gastien), Reims (Will Still), Montpellier (Michel Der Zakarian), Brest (Eric Roy), Nantes (Pierre Aristouy), Le Havre (Luka Elsner) et Metz (László Bölöni).