Ligue 1: Strasbourg racheté par le propriétaire de Chelsea, Keller va rester président

Marc Keller, président de Strasbourg, a présenté ce jeudi devant la DNCG le projet d’entrée dans le capital du Racing de nouveaux investisseurs. Il s’agit de la société qui détient Chelsea. Selon les informations de RMC Sport, Marc Keller a négocié de garder la présidence.

Marc Keller, président de Strasbourg, a présenté ce jeudi matin devant la DNCG le projet d’entrée dans le capital du Racing Club de Strasbourg de nouveaux investisseurs. Il s’agit bien de la société qui détient Chelsea emmenée par l’Américain Todd Boehly et soutenue par le fond d’investissement Clearlake Capital, un des plus grands fonds du monde qui gère 80 milliards d’actifs dans le monde. Un rachat qui a été officialisé quelques minutes plus tard par BlueCo, le consortium d'investisseurs américains soutenu donc par Clearlake: "C'est un honneur pour nous de faire partie de ce club historique. Nous nous engageons à préserver l'héritage du Racing et à travailler en étroite collaboration avec Marc et son équipe de direction afin de poursuivre l'excellent travail qu'ils ont accompli. Cet investissement stratégique renforcerait notre présence dans le football européen, parallèlement à notre participation dans Chelsea. Nous pensons qu'il créerait d'énormes opportunités de partage des connaissances et d'expertise."

Keller a négocié de garder la présidence

Un communiqué qui confirme les informations livrées un peu plus tôt par RMC Sport, avec Marc Keller qui avait négocié de garder la présidence. Toutes les parties (investisseurs et locaux) étaient d’accord sur cet aspect. Il avait sécurisé son avenir à ce poste là sur plusieurs années. Idem pour sa garde rapprochée dans l’équipe dirigeante. Le projet des investisseurs est de détenir deux ou trois clubs maximum afin d’élargir le vivier de joueurs, pouvoir développer les synergies. L’idée est de créer une famille avec des clubs frères mais où chacun garderait son identité propre.

Cet élément a été très important aux yeux de Marc Keller dans les discussions alors que les supporters du Racing avaient récemment exprimé leur crainte par rapport à cette vente. Les moyens financiers du Racing vont donc considérablement augmenter. Ils permettront en priorité la rénovation des infrastructures : le stade de la Meinau, l’académie et le centre de formation.