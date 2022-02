Strasbourg: Gameiro explique pourquoi il a signé au Racing plutôt qu'à l'OM

Courtisé par l'OM l'été dernier, Kevin Gameiro est finalement retourné à Strasbourg, le club avec lequel il a découvert le football professionnel. A l'occasion d'un épisode du Vestiaire spécial Racing, diffusé lundi sur RMC Sport, l'attaquant de 34 ans s'en est expliqué.

Neuf buts à titre personnel, une sublime reprise de volée le week-end dernier, et une quatrième place au classement de la Ligue 1, à un petit point de Nice. A 34 ans, et après quasiment une décennie en Espagne, Kevin Gameiro vit une très belle saison avec Strasbourg, le club de ses débuts chez les pros, où il a décidé de retourner l'été dernier un peu à la surprise générale.

Pourquoi ce choix? A l'occasion d'un épisode du Vestiaire spécial Racing, diffusé lundi soir sur RMC Sport, l'ancien international s'en est expliqué.

"C'était le bon moment"

"J’ai eu d’autres choix, glisse Gameiro. J’ai toujours dit que j’aimerais bien finir ici, mais c’est vrai que ce n’était pas l’idée première (l’été dernier, ndlr). J’avais des offres de clubs plus huppés, financièrement plus intéressantes. Mais après c’était un choix de vie. Ici j’ai beaucoup d’amis, j’ai des affaires, on essaye d’en mettre un peu à côté pour la fin de carrière (rires), et puis le fait de pouvoir revenir dans ce club-là… J’ai rencontré le coach avant, j’ai discuté avec le président, le club et moi avons fait les efforts nécessaires pour parvenir à un accord. Mais c’est surtout un choix personnel."

Avec un objectif assez clair: retrouver du plaisir, sur les terrains mais aussi en dehors. "Avec le Covid l’année dernière… Ce n’est pas que j’avais perdu l’envie de jouer au foot, mais ce n’était pas pareil, poursuit Gameiro. Il n’y avait pas de supporters, j’ai eu pas mal de blessure, le fait de ne pas voir ma famille et mes amis comme avant était compliqué. J’avais besoin de revenir un peu plus près des amis et de la famille pour bien terminer ma carrière. C’était le bon moment."

Pourtant, l'OM aussi était sur le dossier. "Marseille était très intéressé, j’ai eu le président au téléphone, le coach aussi, je connaissais les deux (depuis l’Espagne), il y avait beaucoup d’hésitation de ma part, mais après j’ai fait le choix de ne pas y aller, raconte Gameiro. Je ne regrette en aucun cas mon choix aujourd’hui. Je suis dans un bon vestiaire, il y a une bonne ambiance, on gagne des matchs, et je joue avec Dimitri Liénard (rires)."