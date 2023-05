Strasbourg: Keller "convaincu" que le Racing va arracher son maintien en Ligue 1

Invité ce mardi de "Bonsoir l'Alsace" sur BFM Alsace, Marc Keller a affiché sa confiance pour le maintien du RC Strasbourg en Ligue 1. Le président du club a également donné des détails sur la rénovation de la Meinau.

À égalité de points avec le 17e et premier relégable, Brest, Strasbourg (15e) disputera dimanche contre Nantes (15h) un match déterminant pour le maintien en Ligue 1. À l'approche de ce rendez-vous, et à cinq journées de la fin de la saison, le président Marc Keller s'est exprimé sur le plateau de BFM Alsace. "Je suis convaincu qu'on va s'en sortir", a-t-il déclaré ce mardi.

"On est dans une saison difficile, qui a mal débuté pour différentes raisons, a-t-il ajouté. L'équipe a bien réagi, les résultats se sont améliorés. Je suis un peu déçu du match contre Lyon, car je trouve que l'équipe méritait de prendre un point contre cette belle équipe. Mais je suis totalement déterminé, comme l'entraîneur, le staff et les joueurs, à nous maintenir. On sait que les années peuvent être avec des hauts et des bas. Cela fait partie de la vie d'un club comme comme le Racing".

Après le FC Nantes, le RC Strasbourg fera face à l'OGC Nice, puis se rendra à Troyes, avant de finir contre le Paris Saint-Germain et sur la pelouse du FC Lorient.

La Meinau rénovée jusqu'en 2026

Cette interview a aussi été l'occasion pour Marc Keller d'aborder le sujet de la rénovation du Stade de la Meinau. Un projet à 160 millions d'euros qui commence en juin. "Pendant la saison 2023-2024, le public ne sera pas impacté du tout, a-t-il promis. Pendant un an, on continuera à jouer avec les 25.000 personnes en capacité. Ce sera lors de la saison 2024-2025 que l'impact sera le plus important. Parce qu'on passera de 25.000 à 19.000. C'est pour cela qu'on a bloqué nos abonnements à 19.000. On savait que ce chiffre arriverait un jour".

Le chantier doit se conclure à l'été 2026. L'objectif est de porter la capacité du stade à 32.000 places, avec notamment une augmentation du nombre de places VIP. Ce qui, selon le club, permettra d'augmenter la disponibilité des tickets et d'augmenter ses revenus. "On est à guichets fermés pour la 25e fois de suite contre Nice, dans dix jours", a souligné Marc Keller, qui assure que les travaux ne seront pas remis en cause en cas de descente.

Quant à une éventuelle arrivée d'un investisseur, Marc Keller l'imagine seulement si les résultats sur le terrain dépassent les attentes: "Nous avons un club extrêmement sérieux, qui peut viser entre la 8e et la 13e place, même si on a un peu dérapé cette année. (...) Si demain, et j'espère qu'on y arrivera un jour, on arrive à être un peu plus haut, pas loin des places européennes, il faudra être aidé".