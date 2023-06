Strasbourg: Liénard amer contre le club... qui lui répond

Arrivé à Strasbourg en 2013, Dimitri Liénard en est devenu un joueur emblématique avec 327 matchs au compteur. En fin de contrat le 30 juin, l'ancien capitaine ne sera néanmoins pas prolongé. Dans un entretien à L'Equipe, le joueur de 35 ans est revenu sur son départ forcé, où personne ne l'a "appelé" pour lui signifier la fin, ce que conteste la direction.

Une page se tourne à Strasbourg. Le 22 juin dernier, le consortium américain BlueCo, qui avait racheté Chelsea l'an passé, est devenu le principal actionnaire du RCSA, laissant Marc Keller au poste de président. Arrivé en 2013 au club alsacien, alors en National, Dimitri Liénard s'est ému ce mardi de ne pas avoir eu de nouvelles pour la suite de son aventure, ce que conteste la direction.

En fin de contrat le 30 juin avec Strasbourg, Dimitri Liénard n'a pas été prolongé. "J'ai du mal à dire que je quitte le Racing, mais personne ne m'a appelé... Donc, je suis sur le marché, a fait savoir le principal intéressé dans un entretien à L'Equipe. J'aurais aimé avoir au moins un petit coup de fil de Marc (Keller, le président du RCSA) pour que les choses soient claires. Ça n'a pas été le cas. Je me fais une raison. Mais il n'y a pas d'amertume. J'ai fait dix superbes saisons. J'aurais aimé que la fin se passe simplement un peu différemment. Le Racing reste une énorme partie de ma vie."

Après 327 matchs pour Strasbourg, Dimitri Liénard ne compte pas s'arrêter là dans le milieu du football professionnel. "Beaucoup de gens pensaient même que j'allais entamer une reconversion au club et que j'allais mettre un terme à ma carrière sur ce maintien, est revenu le milieu de terrain. Mais j'ai envie de continuer! (...) J'ai encore beaucoup de choses à donner."

La direction assure que Liénard a été reçu

Joueur de Strasbourg entre 2016 et 2018, reconverti en coordinateur sportif, Kader Mangane assure lui que son ancien coéquipier a été reçu par Marc Keller, Loïc Désiré (le directeur du recrutement et lui-même en fin de saison. "On connaît l'émotivité de Dimitri, c'est pour ça qu'on l'aime (...) Le président lui a proposé une reconversion au Racing, soit tout de suite s'il souhaitait arrêter de jouer, soit plus tard, quand il décidera d'arrêter sa carrière de joueur, d'ici un an ou deux, a répondu Mangana à L'Equipe sur la situation de Liénard. Mais eu égard à son état de fatigue à la fin de la saison, le président lui a proposé de prendre trois semaines pour réfléchir à ce qu'il avait envie de faire." Keller et Liénard auraient encore parlé la semaine dernière selon Mangane.

Ce mardi, Strasbourg et Frédéric Antonetti, arrivé sur le banc alsacien en février et qui a maintenu le RCSA dans l'élite, "ont mis fin à leur collaboration d'un commun accord". De son côté, Dimitri Liénard estime en avoir encore "sous le pied". Toutefois, il devra désormais le prouver en dehors de la Meinau.