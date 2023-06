Strasbourg: Maxime Le Marchand arrête sa carrière à 33 ans à cause d’une blessure au dos

Maxime Le Marchand, défenseur de Strasbourg, a annoncé l’arrêt de sa carrière à seulement 33 ans, lundi dans un message sur Instagram en raison d’une blessure au dos.

Maxime Le Marchand tire un trait sur sa carrière de footballeur professionnel à seulement 33 ans. Le défenseur de Strasbourg a publié un message sur son compte Instagram lundi dans lequel il annonce prendre sa retraite sportive en raison de problèmes de dos qui durent de longs mois. Malgré une opération il y a plusieurs mois, le joueur a pris la décision en consultation avec le corps médical.

"Ma déception est grande"

"Chers coéquipiers, chers supporters, chers amis, ces derniers mois j’ai de nouveau fait face à des problèmes de dos, malgré une première opération il y a un an et demi, explique-t-il dans son message. Après de nouvelles images, et après consultations des médecins ces dernières semaines, j’ai fait le choix de mettre un terme à ma carrière de footballeur. Ma déception est grande. Mais le bonheur d’avoir pu partager avec vous ces moments et ces émotions est immense. De Rennes à Strasbourg, en passant par Le Havre, Nice, Fulham et Anvers, merci d’avoir rendu cette aventure encore plus belle."

Le Breton (il est né à Saint-Malo) a été formé à Rennes où il n’a jamais eu sa chance avec les professionnels. Il a ensuite été prêté une saison au Havre en 2009 avant de rejoindre le club définitivement un an plus tard. C’est d’ailleurs en Normandie que le joueur s’est posé le plus longtemps en y restant jusqu’en 2015, avant de rejoindre Nice (2015-2018) où il a découvert la Coupe d’Europe (Ligue Europa et qualification en Ligue des champions). Une blessure au ligament croisé d’un genou lui avait fait manquer une grande partie de la magnifique saison 2016-2017 achevée à la troisième place derrière Monaco et le PSG.

Le Marchand a ensuite découvert l’Angleterre et la Premier League avec Fulham (2018-2021) avec un passage en prêt en Belgique au Royal Antwerp avant un retour, libre, en France à Strasbourg en 2021. Après une dernière saison éprouvante rythmée par la course au maintien (27 matchs), il raccroche.