Strasbourg-OL: "On vit dangereusement", avertit Laurent Blanc malgré la victoire lyonnaise

Après la victoire 2-1 de l'OL contre Strasbourg, Laurent Blanc a tenu à exprimer un discours prudent sur la performance de son équipe et le caractère de ses joueurs.

Malgré les trois points obtenus à La Meineau, Laurent Blanc n'est pas complètement satisfait. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, victorieux 2-1 contre le RC Strasbourg, a fait preuve de prudence après la rencontre par rapport à la prestation de son équipe, notamment en seconde période.

"Heureusement qu'on a, par moments, joué le jeu que l'on aime. Si on avait uniquement joué dans l'impact physique, je pense qu'on n'aurait pas gagné ce match-là", a déclaré l'entraîneur de l'OL.

"Si on veut être un peu plus tranquille sur le banc, il va falloir faire mieux"

"On s'est mis en difficulté par nous-mêmes, il y a beaucoup de progression à avoir. On peut être meilleurs dans l'utilisation du ballon. Strasbourg avait l'envie de revenir au score mais on a de nombreuses occasions de tuer le match en deuxième mi-temps. On vit dangereusement. Si on veut être un peu plus tranquille sur le banc, il va falloir faire mieux. On préserve la gagne mais imaginez si on prend le but sur le dernier coup franc", a-t-il ajouté.

"Toutes les équipes ont du caractère, mais d'autres en ont plus que d'autre. Certaines, c'est leur qualité première. Ce n'est pas notre cas, il faut l'admettre", a aussi déclaré Laurent Blanc en conférence de presse.

Avec 53 points, Lyon revient en outre à hauteur de Rennes, 6e. Mais des matchs accessibles attendent Lille comme Rennes, avec les réceptions respectives d'Ajaccio (19e) samedi et d'Angers (20e) dimanche.