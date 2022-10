Strasbourg-OM: Ludovic Ajorque, un retour qui devrait faire du bien aux Alsaciens

Absent depuis de longues semaines en raisons d'une blessure au thorax, Ludovic Ajorque fait son retour dans le groupe de Strasbourg à l'occasion de la réception de l'OM, ce samedi (21h). Il a beaucoup manqué aux Alsaciens, qui connaissent un début de saison galère.

Strasbourg retrouve son buteur ce samedi soir pour la réception de l'OM à la Meinau. Le RCSA en était orphelin depuis cinq matches. Il a vécu un été mouvementé durant lequel Ludovic Ajorque a failli quitter le club alsacien avant finalement de rester. Le meilleur buteur strasbourgeois la saison dernière (12 buts en Ligue 1) a connu un début de saison galère avec un seul but marqué sur les sept premières journées, avant de se blesser. Il fait son retour dans le groupe face à l'OM ce samedi, sans certitudes, et avec une douleur qui persiste.

Une blessure rare mais très handicapante

L'attaquant réunionnais a été victime d'un enfoncement du sternum avec fissure. Annoncé hors des terrains pendant deux petites semaines maximum, la blessure s'est avérée plus grave que prévue et l'attaquant a finalement manqué plusieurs semaines de compétition.

Cette blessure contractée par Ludovic Ajorque et conséquence directe d'un coup reçu contre Clermont est très rare, mais pas moins douloureuse, avec des sensations qui peuvent persister sur le long terme. "Après Clermont, j’avais fait des images. On pensait que ça allait durer une semaine ou 15 jours au maximum. Après une nouvelle imagerie, on a vu qu’il y avait une fissure. Un spécialiste nous a dit que ça allait durer entre six et huit semaines, a-t-il confié la semaine dernière aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Malheureusement, je prends le coup à l’endroit où il n’y a pas de protection, directement dans l’os". Ce qui a provoqué un enfoncement du sternum, avec fissure. Une blessure qui nécessite énormément de repos.

Un retour attendu par un RCSA en grand danger

Strasbourg est 16e de Ligue 1, aux portes de la zone rouge après 12 journées de Ligue 1, et n'a remporté qu'un seul match (3-2 à Angers le 9 octobre). Avec neuf points sur 36 possibles, le club alsacien est bien loin de ses standards de la saison dernière, où ils avaient manqué l'Europe d'un rien (6e à trois points de Nice). Son retour est forcément une bonne nouvelle pour le club, même si son état reste à surveiller. "Pour dormir, c’était difficile aussi. Maintenant, c’est beaucoup mieux. J’arrive à avoir moins de douleurs dans le quotidien, ça avance", a confié le joueur aux DNA.

Troisième pire attaque de Ligue 1, Strasbourg devrait désormais pouvoir compter sur son buteur d'1,97m. Si sa présence dans le onze reste incertaine en raison de son manque de rythme, il y a bon espoir de le voir a minima entrer en jeu.