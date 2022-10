Strasbourg-OM: un retour en grâce pour Bamba Dieng ?

Après trois défaites de rang en Ligue 1, l'OM voudra se relancer ce samedi (21h) à Strasbourg lors d'un match comptant pour la 13e journée. En attaque, Bamba Dieng pourrait être aligné en tant que titulaire pour la première fois de la saison, après plusieurs mois compliqués en raison notamment d'un transfert avorté.

Avec 44 minutes de temps de jeu avec l'OM depuis le début de la saison, réparties en quatre matchs, Bamba Dieng a été contraint de se contenter des miettes, laissées par ses partenaires en attaque. Mais cela pourrait bientôt changer. En effet, avec l'enchaînement des matchs pour Alexis Sanchez, et le choc à venir contre Tottenham mardi soir en Ligue des champions, l'attaquant sénégalais pourrait retrouver une place de titulaire ce samedi lors du déplacement à Strasbourg, comptant pour la 13e journée de Ligue 1. De quoi le relancer après des derniers mois compliqués?

"Bamba est une option sérieuse, on y réfléchit avec le staff", confiait ce vendredi Igor Tudor à propos d'une possible titularisation du vainqueur de la CAN. Avec le technicien croate, les déclarations d'avant-match ne correspondent pas toujours à la vérité du terrain. Mais pour Dieng, la lumière est peut-être là, au bout du tunnel.

Un transfert avorté cet été

Proche de Leeds et de Nice lors du dernier mercato, Bamba Dieng était finalement resté à Marseille. Recalé à la visite médicale par les Aiglons, en raison d'un problème au genou, le buteur de 22 ans n'entrait plus dans les plans de Pablo Longoria, qui comptait le vendre en raison de sa belle valeur marchande, d'autant plus avec l'arrivée de Luis Suarez. Après le transfert avorté, l'Espagnol a pour autant réfuté toute mise à l'écart du joueur, laissant la porte ouverte pour qu'il puisse jouer.

Auteur de 7 buts en championnat la saison dernière, Bamba Dieng ne figure pas par ailleurs sur la liste de l'OM pour la phase de groupes de Ligue des champions. Trois jours après la défaite de ses coéquipiers face à l'Eintracht Francfort, Dieng pourrait ainsi profiter de l'enchaînement des matchs et par conséquent de la fatigue qui s'installe dans le groupe pour retrouver sa place dans le 11 de départ. L'équipe phocéenne cherche d'autant plus des solutions après trois défaites de rang toutes compétitions confondues.

Quatre apparitions de suite

Pour autant, la titularisation de Bamba Dieng ne sortira pas non plus totalement du chapeau. Sur les quatre derniers matchs de championnat, il est entré à chaque fois en cours de jeu. Le discours d'Igor Tudor indique en tout cas qu'il compte de plus en plus sur le champion d'Afrique 2022. "Bamba est un joueur qui est en progression constante, il s’est amélioré du point de vue physique et mental donc je suis très content et il l’est aussi. Je l’ai déjà dit, il aura toujours plus de place dans l'équipe", disait le Croate avant le "Classique" face au PSG, après avoir déjà vanté les qualités humaines de Dieng.

Recruté cet été, Luis Suarez n'apporte pas encore tout à fait le rendement attendu en attaque, avec trois buts en l'espace de 10 matchs, dont deux dès la première journée face à Rennes. Alexis Sanchez, dont Bamba Dieng était fan plus jeune, a justifié lui le statut qui est le sien mais le Chilien a besoin de souffler après une première partie de saison chargée.

S'il s'entraînait cet été toujours avec le groupe professionnel, Bamba Dieng n'était pas intégré lors des oppositions. Il a fallu attendre fin septembre, après un rassemblement en sélection nationale, pour revoir l'attaquant lors d'un match officiel en club, avec une première apparition le 30 septembre face à Angers. Une semaine après, c'est le Vélodrome qui acclamait Bamba Dieng lors de son entrée sur le terrain face à Ajaccio. Preuve, s'il le fallait, que le public souhaitait revoir un joueur qui a été l'une des belles révélations de la saison dernière.