Strasbourg-PSG: Stéphan promet de "tout donner jusqu'au bout" pour accrocher l'Europe

Parvenu à accrocher le PSG vendredi soir (3-3), en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, Strasbourg est repassé provisoirement devant l'OGC Nice à la cinquième place. Julien Stéphan ne s'en cache plus, décrocher une place européenne est devenu un objectif.

Julien Stéphan peut être fier de son équipe. Et de son propre travail. Avec l’ancien entraîneur du Stade Rennais, arrivé l’été dernier en remplacement de Thierry Laurey, le Racing Club de Strasbourg réussit une excellente saison, au point de nourrir légitimement des ambitions européennes. Parvenus à accrocher le PSG chez eux vendredi soir au terme d’un match fou (3-3), en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, les Alsaciens occupent provisoirement la cinquième place du classement. Le podium n’est qu’à deux points en attendant la suite du week-end.

Alors forcément, le sujet devient moins tabou. Oui, cette équipe peut espérer une qualification en Europa Conference League, en Ligue Europa ou même encore mieux. Il faudra pour cela finir très fort et espérer des résultats favorables dans cette partie de tableau. "On aura le classement final que l’on méritera. Et pour ça, il faudra encore chercher des victoires et des points, lutter encore et encore, jusqu’au bout. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour tout donner jusqu’au bout, ça c’est un engagement qu’on continuera de prendre pour défendre les valeurs du club, ce blason et pour honorer ce public exceptionnel qui nous porte depuis le début de saison", a insisté Julien Stéphan, si fier d'avoir vu ses joueurs arracher le nul au bout du suspense face aux champions de France parisiens.

"Quelle force de caractère !"

Après avoir ouvert le score d’entrée, Strasbourg est revenu de 1-3 à 3-3 dans le dernier quart d'heure, grâce à un but contre son camp de Marco Verratti (75e) et un autre d'Anthony Caci (90e+2) dans une fin de match incrouable. Et dans une Meinau survoltée. "Quelle énergie ! Quelle force de caractère ! Quel groupe ! Les entrants ont été décisifs. C'est un joli pied de nez à ceux qui disaient qu'on perdait trop de points dans les dernières minutes. On aurait même pu mettre le quatrième. C'est beau. On fait ce métier-là pour ce genre d'émotions. On s'en souviendra longtemps. C'est un point acquis de haute lutte. C'est une grande fierté d'accompagner ce groupe. Ce point nous permet de garder la main sur la sixième place, sur Lens. On a les cartes en main", a appuyé Julien Stéphan.

Et de conclure : "Sur les six derniers matchs à domicile, on a joué que des équipes du Top 7 et on n’a pas perdu. Et ça montre les progrès de cette équipe. On est capables de rivaliser les yeux dans les yeux." Son Racing se rendra samedi prochain à Brest, avant d’accueillir Clermont et de boucler la saison au Vélodrome contre l’OM. Pas le plus simple des calendriers.