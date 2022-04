Ligue 1: Paris accroché par Strasbourg dans les derniers instants malgré un Mbappé trois fois décisif

Le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion de France, a concédé le nul Strasbourg (3-3), ce vendredi soir à la Meinau, malgré un Mbappé passeur et double buteur. Les Alsaciens repassent devant Nice à la cinquième place du championnat, en attendant les matchs du week-end et la fin de la 35r journée de Ligue 1.

C’était le match d’après, celui qui suivait les célébrations du 10e titre de champion de France, officialisé la semaine dernière contre Lens. C’était le match où l’erreur était possible, où la motivation pouvait manquer, et le Paris Saint-Germain n'y a pas échappé, accroché 3-3 à Strasbourg en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, malgré un Kylian Mbappé encore décisif, auteur de deux buts et une passe décisive.

Les Alsaciens, qui jouaient gros dans la course à l’Europe ce soir, ont su prendre ce match par le bon bout. Dès la troisième minute, Kévin Gameiro, trouvé en profondeur par Lucas Perrin, a pris de vitesse Presnel Kimpembé avant d’aller tromper Gigi Donnarumma. Le 10e but de la saison pour l’attaquant strasbourgeois, face à son ancien club.

Derrière, Strasbourg, qui a continué de proposer du jeu, a été puni. Dix minutes après un but refusé à Tomasson pour un léger hors-jeu d’Ajorque au départ de l’action, Mbappé a sanctionné une première fois la défense alsacienne avec une action que l’on a vu des dizaines de fois cette saison. Lancé par Neymar, il est venu glisser le ballon entre les jambes de Sels.

Mbappé impliqué sur tous les buts du PSG

Après l’heure de jeu, le duo Neymar-Mbappé a remis ça dans la surface alsacienne, avant que le Français retrouve Achraf Hamiki en retrait pour le 2-1. Mbappé, encore lui, était ensuite à la conclusion quatre minutes plus tard, sur une passe en retrait mal maîtrisée de Djiku qui a terminé en offrande pour l’attaquant parisien.

Mais le but contre son camp de Verratti, à un quart d’heure du terme, a relancé l'espoir dans le camp strasbourgeois. Les hommes de Julien Stéphan ont poussé, Kévin Gameiro et Habib Diallo ont eu des situations dangereuses, et c'est finalement Anthony Caci qui est parvenu à égaliser, sur un centre de Liénard dans le temps additionnel.

Au classement, le Racing remonte à la 5e place, à égalité avec Nice, trois points derrière Rennes et Monaco, qui doivent tous jouer ce week-end. Sur le plan comptable, la bonne performance de la soirée ne rime donc pas avec bonne affaire. Le rêve d'Europe est encore permis, mais il est devenu encore un peu moins accessible.