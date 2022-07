Technique atypique, personnalité à la Mbappé et gros mental… le profil d’Ekitike, en route vers le PSG

Ex-recruteur au Stade de Reims, Enzo Djebali dresse pour RMC Sport le portrait d’Hugo Ekitike. A seulement 20 ans, le jeune avant-centre va débarquer dans l’effectif XXL du Paris Saint-Germain.

Un profil technique atypique

"C’est un mélange déroutant de motricité, de technique et de sang-froid devant le but. C’est un profil qui est rare, différent. Il n’a ni trop de puissance, ni trop de technique. C’est un archétype du football moderne, il est donc très peu étonnant de voir le Paris Saint-Germain déceler son potentiel."

Un joueur qui a confiance en lui

"Il a l’habitude de réaliser des défis, lors de son prêt à Vejle (D1 danoise, 3 buts en 11 matchs) la saison d’avant, ou à Reims, où il était lors de la pré-saison troisième/quatrième dans la hiérarchie des attaquants. Il a finalement très vite pris ses responsabilités, fait preuve du caractère nécessaire pour s’imposer comme le meilleur élément offensif du Stade de Reims. Hugo Ekitike est un garçon qui a une énorme confiance en lui. Il a prouvé qu’il était capable de relever des défis donc je ne pense pas que le PSG soit quelque chose qui lui fasse peur, mais bien au contraire qui l’excite."

Il est fan de Kylian Mbappé

"Non seulement il est fan de Kylian Mbappé, mais je trouve qu’ils ont des personnalités similaires. A la fois dans cette exigence totale, mais aussi dans la remise en question et de confiance en lui pour arriver aux plus hauts objectifs. Ce sont des personnalités qui "matchent" au PSG. Il y a un côté fan, mais il y a aussi une vraie filiation, une similitude dans les personnalités, qui peut faire du bien dans le vestiaire parisien. Avec Kylian, ils sont "câblés" de la même façon, ils ont aussi le même sens du professionnalisme, la même exigence, le même coté taciturne : "je préfère agir avant de parler."

Quel avenir au PSG?

"Je pense qu’Hugo Ekitike aura une place dès que possible dans la rotation. Il est d’abord là pour apprendre et se surpasser. Il va donc apprendre en se surpassant. Hugo est fait pour ce genre de défi. Il le prend comme une info, une réalité, il a conscience de la grandeur du défi et il sait que pour le réaliser, il faudra se mettre au travail. Il a la personnalité pour se conditionner de manière froide à atteindre ses objectifs."