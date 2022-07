Mercato: le président de Reims confirme pour Ekitike au PSG

Évoqué du côté du PSG, Hugo Ekitike devrait bien rejoindre le club de la capitale. L'information a été confirmée par Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims.

Dans le journal l'Union, le président de Reims Jean-Pierre Caillot a confirmé le transfert imminent de son joueur, Hugo Ekitike, au PSG: "On n’a tout à fait atteint la somme proposée par Newcastle (le club anglais proposait 35 + 6 millions de bonus) mais Hugo Ékitiké a toujours été respectueux envers le club. On est content de lui permettre d’exaucer son rêve." Le montant de l'opération est estimé, par l'Union, à 36 millions d'euros, bonus inclus.

Pisté par Newcastle

Ciblé depuis de long mois par Newcastle, Hugo Ekitike n’a jamais été franchement convaincu par un départ vers le Nord de l’Angleterre. À force de faire traîner cette affaire, malgré un accord entre le Stade de Reims et les Magpies, le jeune buteur de 20 ans a manifestement fini par obtenir ce qu’il voulait. À savoir un transfert en direction d’un grand d’Europe. Plus tôt dans la journée, Sky Sports et L’Équipe annonçaient que le PSG se rapprochait d’un accord avec le club champenois pour le prometteur attaquant.

Entré dans la danse après Newcastle, Paris a patienté le temps de boucler l’arrivée de Christophe Galtier mais semble désormais bien parti pour finaliser le tout. Un accord autour des derniers détails pourrait intervenir d’ici la fin du week-end et les positions se sont rapprochés jeudi après un échange téléphonique entre les deux clubs de Ligue 1. Hugo Ekitike, lui aurait déjà donné son aval au club francilien pour y signer un contrat de cinq ans.