Tifo, tribune présidentielle, concert privé... Comment l'OM va rendre hommage aux femmes face à Strasbourg

Alors que la Journée internationale des droits des femmes se tenait le 8 mars, l'OM va leur rendre hommage ce dimanche face à Strasbourg (20h45), avec plusieurs initiatives au stade Vélodrome.

Le stade Vélodrome va rendre hommage aux femmes ce dimanche, lors du match de Ligue 1 entre l'OM et Strasbourg (20h45). Mercredi 8 mars était en en effet la Journée internationale des droits des femmes, et le club olympien profite de cette semaine pour mettre en avant les supportrices et montrer qu’elles ont évidemment toute leur place dans un stade de football.

Face au RCSA, le carré central de la tribune présidentielle du Vélodrome (plus de 150 sièges) sera ainsi exclusivement réservé aux femmes. Une idée initiée en 2019 par l’actuelle directrice de la communication de l’OM, Elodie Malatrait, qui avait alors fait le pari de remplir cette tribune de supportrices.

Echarpe spéciale, chanteuse privée et bar à parfums

Les privilégiées d'un jour évoluent dans le domaine de l’art, de la culture ou dans des associations de la ville, elles sont dirigeantes dans des clubs, cheffes d’entreprise, médecins, elles travaillent chez les partenaires de l’OM ou représentent l’équipe féminine… Et elles attendent toutes avec impatience ce rendez-vous singulier, qui n’est absolument pas réservé à l’élite ou aux politiques.

Le but est ainsi de rassembler les femmes qui aiment le foot et surtout l’OM, dans une ambiance conviviale… et un peu plus raffinée et féminine que d’habitude. A leur arrivée au stade, ce dimanche, une écharpe bleue avec le message "Toutes UniEs sous les mêmes couleurs", leur sera offerte. Les invitées auront quelques animations rien que pour elles : chanteuse privée, jeux concours pour gagner un dîner au restaurant ou un week-end, "photo booth", bar à cocktails et… bar à parfums.

Un tifo confectionné uniquement par des femmes, virage sud

Depuis la tribune qui leur est réservée, toutes pourront admirer, avant le coup d’envoi, un tifo, virage sud, confectionné uniquement par des supportrices. Une dizaine d’abonnées chez les South Winners ont en effet préparé depuis plusieurs semaines, dans le Hall 6 du Parc Chanot, un immense tifo rendant hommage aux femmes et au fait qu’elles doivent se sentir totalement libres et légitimes d’aller au stade, dans un milieu trop souvent masculin.

Au Vélodrome, de plus en plus de supportrices vont voir l’OM. Mais pas assez encore... Les femmes représentent environ 15% des abonnés en virages, et 20% des spectateurs sur l’ensemble du stade.