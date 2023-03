OM: Tudor explique pourquoi il ne fait pas jouer Sanchez et Vitinha ensemble

Igor Tudor a répondu ce vendredi à la question de la non-association d'Alexis Sanchez et Vitinha à l'Olympique de Marseille. Avant la réception de Strasbourg lors de la 27e journée de Ligue 1, l'entraîneur croate a rappelé qu'il décidait toujours en fonction de l'intérêt de l'équipe et avec un seul objectif: gagner.

Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Bamba Dieng... Et maintenant Vitinha. Igor Tudor a déjà eu quatre attaquants sous ses ordres cette saison mais aucun d'entre eux n'a trouvé grâce à ses yeux pour épauler Alexis Sanchez dans l'attaque de l'OM. Idem après l'arrivée de Vitinha pendant le mercato hivernal. A deux jours d'un duel contre Strasbourg, équipe en difficulté en Ligue 1, lors de la 27e journée de la saison, le coach phocéen a justifié son choix tactique.

"Il y a seulement une raison, c’est que moi je choisis la solution qui je pense nous permet de gagner plus facilement", a rapidement répondu l’entraîneur de l’équipe marseillaise face à la presse ce vendredi.

"Peut-être que cela serait plus facile ou peut-être pas"

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha se contente jusqu’ici d’un rôle de doublure derrière son partenaire chilien. Apparu à six reprises sous le maillot de sa nouvelle équipe, une seule titularisation à la clé, le buteur portugais n'a eu droit qu'à des miettes avec un total de 88 minutes toutes compétitions confondues. Trop peu pour s'illustrer et convaincre Igor Tudor de le faire jouer plus. Surtout, il n'a eu le droit à qu'à 23 minutes sur le terrain en même temps qu'Alexis Sanchez: lorsqu'il a absolument fallu marquer pour égaliser face à Annecy en Coupe de France.

"C’est aussi mon choix évidemment donc cela ne veut pas dire que c’est forcément le meilleur ou que j’ai raison, a encore estimé l'ancien défenseur croate. Peut-être que si on jouait avec ces deux attaquants on gagnerait les matchs aussi de la même manière. Peut-être que cela serait plus facile ou peut-être pas."

Aucun but pour Vitinha

Quatrième meilleure attaque de Ligue 1, l'OM a surtout brillé par sa rigueur défensive (troisième plus faible total de buts encaissés à égalité avec le PSG) et son sens du collectif cette saison. Et jusqu'ici cela semble réussir au groupe d'Igor Tudor, deuxième avec cinq points d'avance sur ses poursuivants à douze journées de la fin du championnat. Mais, si Alexis Sanchez a déjà inscrit 13 buts cette saison, Vitinha attend d'ouvrir son compteur en France.

"Mais moi il y a plein de choses que je prends en considération. Je pense à l’attaque, à la défense, à l’équilibre et aux qualités des uns et des autres. Ce que vous me demandez, moi j’y pense tous les jours en réalité, quelle est la meilleure solution pour l’équipe pour réussir à l’emporter, a finalement assuré le technicien passé par le Hellas Vérone. J’y pense tous les jours, cela fait des mois. J’observe les joueurs à l’entraînement, je vois la progression des uns et des autres, les besoins de l’équipe. Il y a des fois où je réussis à le deviner et des fois cela peut arriver que je me trompe aussi."