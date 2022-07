Titres, passes et cartons jaunes… dix chiffres fous pour les dix dans de Verratti au PSG

Arrivé à Paris à 19 ans dans l'anonymat à l'été 2012, le milieu de terrain italien Marco Verratti fête ce lundi l'anniversaire de ses dix ans passés au PSG. Dix saisons riches marquées par des joies, des déceptions, des titres, peu de buts mais beaucoup de cartons jaunes et des stats étonnantes.

Il n’a reçu que cinq cartons rouges

Cela peut sembler surprenant compte tenu de sa grande indiscipline et du nombre faramineux de "biscottes" reçues (on y reviendra), mais Marco Verratti n’a été expulsé que cinq fois en 377 apparitions avec le PSG. S’il a écopé de deux cartons rouges en 246 matchs de Ligue 1, il a en a pris trois en 72 rencontres de Ligue des champions.

Avec huit Hexagoal, il est le recordman des titres gagnés en L1

L’Italien est entré récemment dans l’histoire du championnat de France. Avec le sacre du PSG lors de la saison 2021-2022, Petit Hibou porte à huit son nombre de titres de champion de France conquis depuis son premier sacre en 2013. Un record. Derrière lui, sept joueurs dont Marquinhos et Thiago Silva en comptent sept.

Il a coûté 11 millions au PSG

Arrivé à Paris le même jour que Zlatan Ibrahimovic le 18 juillet 2012, Marco Verratti, 19 ans, est acheté 11 millions d’euros au club de Serie B de Pescara, sa ville natale. Une valeur qui va très vite augmenter...

Verratti et ses partenaires en 2012 © ICON Sport

Il a 25 trophées dans sa vitrine

On appelle ça une razzia. Si la Ligue des champions manque désespérément à son palmarès en club, Verratti a gagné 25 titres avec le PSG. Dans le détail : 8 titres de champions, 3 Coupes de France, 6 feu-Coupes de la Ligue et 8 Trophées des champions.

Il marque un but tous les… 34 matchs !

On le sait, Marco Verratti ne marque presque jamais. En dix ans au PSG, il n’a inscrit que 11 buts en 377 matchs toutes compétitions confondues. Dit autrement, c’est un but tous les 34 matchs soit presque l’intégralité d’un championnat ou une moyenne de 0,02 but par match…

Il a distribué 60 caviars

Si Petit Hibou marque peu, il sait en revanche être altruiste à l’approche du but adverse. Sa clairvoyance, son intelligence de jeu et son aisance technique lui ont permis de réaliser 60 passes décisives.

Un joueur qui valait 100 millions d’euros

A l’été 2017, le Barça aurait été proche de faire une offre de 100 millions d’euros au PSG pour son milieu de terrain. Un chiffre qui avait fait réagir l’Italien : "Je pense qu'aucun joueur ne devrait valoir autant. C'est un chiffre exagéré pour tout le monde, alors pour moi qui suis parti de rien..."

Il a reçu 117 cartons jaunes

Ça n’a jamais été le grand amour entre l’Italien et les arbitres. Le Parisien, régulièrement incapable de garder ses nerfs et de ne pas contester une décision arbitrale, a écopé de 117 cartons jaunes toutes compétitions confondues avec Paris. Il réussit "l’exploit" d’être averti en moyenne tous les trois matchs. Aucune compétition (même le Trophée des champions !) n'a échappé à son indiscipline.

Messi et Verratti © ICON Sport

252 passes pour Messi, son partenaire privilégié

La connexion entre l’Italien et l’Argentin fonctionne bien. Les deux Parisiens sont les deux joueurs de L1 à s’être échangés le plus de passes lors de la saison 2021-2022: 252 précisément, soit une moyenne de 20 passes par rencontre. Une belle promesse pour les mois à venir.

Plus de 20.000 passes en L1, un autre record

Avec 24.100 ballons joués selon la LFP, le Parisien est le seul joueur de Ligue 1 à avoir passé le cap symbolique des 20.000 passes. Verratti domine aussi le classement des passes réussies (18.689) devant Marquinhos (14.474) et Thiago Silva (13.388) et des passes réussies dans le camp adverse (9.942), devant Benjamin André (7.075) et Jordan Ferri (5.960).