PSG: Verratti compte demander la nationalité française

Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, à paraître samedi, Marco Verratti exprime son souhait de demander la nationalité française à terme, lui qui se plaît à Paris depuis 2012.

Arrivé à l'été 2012 à Paris dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti est devenu une pièce maîtresse du PSG depuis. Rapidement devenu le chouchou des supporters, le milieu de terrain italien s'est bien acclimaté à la vie parisienne.

"Je me sens très français"

C'est ce qu'il confie, dans un entretien à Sportweek, le supplément week-end de la Gazzetta dello Sport: "Paris est une ville fantastique, et ce pays m'a beaucoup donné. Je me sens très français tout en restant italien. Un jour, je demanderai la nationalité française, étant donné que mes enfants sont nés ici". Quatre jours après le sacre de l'Italie lors de l'Euro 2021, Marco Verratti s'était marié à la mairie de Neuilly-sur-Seine.

Au niveau sportif, Marco Verratti est, à 29 ans, le joueur le plus titré de l'histoire du football français. "Petit hibou" compte notamment huit titres de champion de France. Seule la victoire en Ligue des champions reste à obtenir. "Il ne manque pas grand-chose", a estimé Verratti.

En mars dernier, le PSG avait connu l'élimination au stade des huitièmes de finale, avec une erreur de Gianluigi Donnarumma. "Le football est comme ça, tu es un roi en juillet et on t'envoie des pierres en mars. C'est notre présent et notre avenir, on est heureux de l'avoir", dit Verratti sur son compatriote.

Quant aux critiques qui le concernent, Marco Verratti défend son bilan: "On a gagné le dixième championnat, 28 trophées en dix ans et c'est considéré comme évident. Mais cela ne l'est pas." Pour le reste, Marco Verratti assure être en paix avec lui-même.