Toko Ekambi sur les sifflets à l'OL: "Ça ne permet pas à l'équipe de se libérer"

A l'occasion de sa présentation au Stade Rennais ce samedi, Karl Toko Ekambi a regretté les sifflets lyonnais qui lui étaient souvent destinés et a expliqué que c'était "le bon moment" pour "vivre autre chose", loin de l'OL.

Présenté ce samedi comme nouveau joueur du Stade Rennais, qu'il a rejoint dans le cadre d'un prêt payant à un million d'euros, Karl Toko Ekambi est revenu sur son début de saison compliqué à l'Olympique Lyonnais, où il avait notamment été sifflé par le public. S'il assure qu'il n'a "pas perdu le plaisir de jouer", l'attaquant camerounais admet: "Mais voilà, quand ça siffle un peu, ça ne permet pas à l'équipe de se libérer et ça ne nous aide pas, c'était juste ça".

Relancé sur le sujet, il estime qu'il ne lui fallait pas nécessairement quitter l'OL cet hiver. "Cela arrive souvent, les événements comme ça", dit-il, selon les propos rapportés par L'Équipe et Ouest-France.

Il ne jouera pas contre l'OL

"Dans la vie, il y a des hauts et des bas, il ne faut pas dramatiser. Mais venir à Rennes, c’était plus une opportunité pour moi, et je l’ai saisie parce que c’était le bon moment pour moi de faire autre chose. (...) Je pense que ça va me faire du bien de jouer dans une équipe qui prend du plaisir, un club qui est ambitieux, avec un public qui soutient l’équipe", complète-t-il.

Cette conférence de presse a été l'occasion pour Florian Maurice, directeur technique du club rennais, de faire savoir qu'il a été convenu de ne pas faire jouer la recrue face à l'Olympique Lyonnais lors de la 30e journée de Ligue 1. Cette restriction a été incluse dans le deal passé entre les deux clubs.