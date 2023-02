Toulouse-OM: comment le TFC tente d'en finir avec "l'invasion" de supporters marseillais au Stadium

Séduisant depuis le début de la saison, Toulouse se veut ambitieux à l'heure de recevoir l'OM ce dimanche (20h45) en Ligue 1. Les Violets comptent sur le soutien du Stadium, qui pour une fois ne devrait pas être acquis à la cause des Marseillais.

Les esprits un brin taquins aiment le présenter comme un "petit Vélodrome". Ou le rebaptiser en "StadiOM". Il faut dire que pour les supporters marseillais, le Stadium de Toulouse a la réputation d’être une terre plutôt accueillante. Un endroit où il n’est pas rare de voir plus de bleu et de blanc en tribunes que de violet en plein Téfécé-OM. Ce qui avait d’ailleurs donné lieu à un mémorable coup de gueule de Pascal Dupraz, un soir de janvier 2017 où une marée marseillaise avait envahi l’enceinte toulousaine en Coupe de France. "Rentrez chez vous, rentrez chez vous les Marseillais", avait éructé le coach savoyard sur son banc. Avant d’en remettre une couche au coup de sifflet final, dépité d'avoir entendu le public lancer des "Aux Armes" et rugir sur le doublé de Rémy Cabella : "L'OM est un grand club qui déchaîne apparemment beaucoup de passion chez les Toulousains. C'est insupportable pour moi qu'une agglomération de plus d'un million d'habitants ne fasse pas la loi dans les tribunes."

Cette drôle d’ambiance avait à l’inverse beaucoup amusé Jacques-Henri Eyraud, alors président de l’OM : "Quand on joue à Toulouse et qu'on a l'impression d'être à Marseille, ça donne des frissons. Ce virage tout entier était à nous !" Pour tenter de contrer cet afflux d’amoureux du club phocéen, Toulouse a pris une mesure à l’heure de recevoir Marseille ce dimanche soir (20h45), en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Selon La Dépêche du Midi, la vente des places pour ce match a été proposée en priorité aux abonnés et aux habitués du Stadium, avant d’ouvrir le reste de la billetterie au grand public. Une stratégie pour empêcher les hommes d’Igor Tudor de se sentir un peu trop chez eux. "C’est important, on veut faire de ce Stadium une forteresse imprenable", a insisté Philippe Montanier en conférence de presse.

Montanier : "Nos supporters vont briller"

"Ça ne peut se faire qu’avec nos fidèles supporters et cette ferveur, a ajouté le technicien toulousain. C’est vrai que Marseille est un club très populaire. Il n’y a pas qu’à Toulouse, quand ils se déplacent ils ont des supporters partout. Ce qu’il faut, c’est avoir les supporters toulousains en nombre, comme c’est le cas depuis le début de la saison. On voit bien qu’il y a une communion avec les joueurs, qui sont transcendés. Il y aura forcément des supporters marseillais, mais je pense que les données ont changé cette fois-ci et que nos supporters vont briller par leur voix." Raillé il y a encore quelques années pour son faible taux d’affluence, le Stadium répond présent cette saison avec plus de 23.000 spectateurs par match en moyenne, quasiment le double des affluences relevées avant la descente en Ligue 2. Avec les bons résultats (32 points pris) et le jeu offensif produit par l’équipe de Montanier pour son retour dans l'élite (39 buts marqués, 6e meilleure attaque de Ligue 1), le public toulousain apprécie le spectacle.

Près de 30.000 personnes sont attendues dimanche… dont 900 supporters marseillais, qui comptent eux aussi se faire entendre. Comme le rapporte La Provence, le parcage visiteur devrait être plein pour ce match classé "à risques" par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Pour éviter tout débordement, la préfecture de Haute-Garonne a mis en place un arsenal de mesures, comme l'interdiction d'arborer les couleurs de l'OM dans le centre-ville.

Sur un ton beaucoup plus léger, les supporters des Violets s’amusent depuis plusieurs jours à signaler tous les numéros 13 visibles à Toulouse. "Parce qu'il n'y a de place que pour le 31 à Toulouse, aidez-nous à masquer les 13 de la ville avant le match", a même tweeté le club de la ville rose. Un numéro 13 dans une salle de spectacle ? Sur la devanture d’un magasin ? Sur un panneau publicitaire ? L’idée est de recouvrir toute référence aux Bouches-du-Rhône par un sticker 31, en référence, évidemment, à la Haute-Garonne.