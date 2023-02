Mercato: Ribalta révèle les coulisses de l’arrivée d’Ounahi… que l'OM a failli rater à cause du Mondial

Sur le dossier Azzedine Ounahi avant l’impressionnante Coupe du monde 2022 du Marocain, Marseille a cru voir le joueur lui filer entre les doigts. L’OM a préféré laisser la hype redescendre autour de l’Angevin avant de positionner, comme l’a révélé son directeur du football.

Victime de son succès. Brillant avec le Maroc jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi a été l’un des joueurs les plus en vue durant la compétition, réussissant même à taper dans l’œil de Luis Enrique.

Des performances qui n’ont pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs écuries européennes sur l’Angevin (Leicester, Naples, Séville). Le créateur de 22 ans a finalement atterri à l’Olympique de Marseille… qui le suivait déjà bien avant qu’il n’explose aux yeux du monde au Qatar, comme l’a révélé Javier Ribalta.

"S'il part ailleurs tant pis, mais on ne fera pas des offres folles qu'on ne peut pas se permettre"

"Pour être honnête, on a commencé à parler avec Azzedine avant le Mondial. Puis la Coupe du monde a commencé... et ça a tout tué parce qu'à partir de ce moment, il était devenu inatteignable pour nous, souri le directeur du football olympien dans un entretien accordé à Téléfoot. Donc on s'est dit: 'OK, prenons le risque, et attendons un petit peu.' S'il part ailleurs tant pis, on le perd, mais on ne fera pas des offres folles qu'on ne peut pas se permettre."

La patience, un pari osé en période de mercato. Mais qui a fini par payer pour l’équipe d’Igor Tudor, qui a profité de l’absence de mouvement sur le marché des transferts autour d’Ounahi pour se positionner. "Après un petit moment, le mercato avance, donc on s'est concerté, et on s'est dit: 'C'est peut-être le moment d'y aller.' Et honnêtement, je pense que c'est un très bon transfert pour nous."

Azzedine Ounahi a finalement rejoint l’OM pour 10 millions d’euros, bonus compris. Il s’est engagé pour quatre ans et demi. Il n'a pris part qu'à quatre petits bouts de matchs depuis son arrivée (1 but).