Toulouse-OM: les Marseillais signent une précieuse victoire au Stadium, à une semaine du choc contre le PSG

D'abord mené, et longtemps bousculé par Toulouse, l'OM a fini par s'imposer au Stadium ce dimanche soir en clôture de la 24e journée (3-2). Les Marseillais pointent à cinq longueurs du PSG, avant le Classique dans une semaine au Vélodrome.

Interrogé samedi en conférence de presse sur les excellentes performances de l’OM à l’extérieur cette saison, Igor Tudor n’a pas su trouver les mots pour expliquer ce phénomène propre à son équipe. Le technicien croate devrait y réfléchir, car la question pourrait vite revenir. Déjà victorieux à Clermont la semaine passée (2-0), Marseille est allé décrocher ce dimanche soir un sixième succès consécutif hors de ses bases en Ligue 1, qui plus est à Toulouse (3-2), redoutable depuis le début de l'année civile.

Sans briller, les Phocéens ont donc fait le plein de confiance avant le choc OM-PSG de dimanche prochain au Vélodrome, qui pourrait être décisif dans la course pour le titre. S'ils s'inclinent contre le grand rival, Valentin Rongier et les siens se retrouveront à huit longueurs des Parisiens, et devront avant tout se concentrer sur la bataille avec Monaco et Lens pour le podium. Mais s'ils parviennent - encore - à s'imposer, les Marseillais mettront une pression immense sur la bande à Mbappé.

>>> Revivez Toulouse-OM

Une première période laborieuse pour l'OM, à l'image d'un Ounahi en difficulté

Pour s'offrir cette possibilité, il fallait déjà l'emporter à Toulouse. Et ce n'était pas gagné d'avance... Si le 29 décembre dernier, entre deux dîners de fête, l’OM avait mis une petite raclée au TFC au Vélodrome (6-1), beaucoup de choses ont changé en moins de deux mois. Surtout pour les hommes de Philippe Montanier. Bien plus tranchant depuis, bien plus efficace aussi, en témoigne son statut de meilleure attaque d’Europe en 2023, Toulouse a montré cette fois un tout autre visage dans un Stadium bouillant comme rarement. Et il lui a fallu moins de trois minutes pour doucher l’OM, lorsqu’au terme d’un superbe mouvement, Thijs Dallinga est allé glisser le ballon entre les jambes de Pau Lopez (1-0, 3e).

Evidemment, le TFC n’a pas pu maintenir un tel rythme toute la partie, et a ensuite laissé le ballon à l’OM. Qui, d’abord, n’en a pas fait grand-chose. Malgré une semaine entière depuis leur dernière sortie, les Marseillais ont semblé un peu émoussés, plutôt fébriles sur les attaques adverses, et la première titularisation d’Azzedine Ounahi – dans un rôle assez offensif – n’a pas été franchement concluante.

Tout a basculé après la pause

L’international marocain a été remplacé par Ruslan Malinovskyi à la pause et, coïncidence ou non, c’est à la reprise que l’OM a accéléré et fait la différence, sur deux corners. D’abord par Chancel Mbemba, qui a signé son cinquième but de la saison en voyant le ballon lui revenir dans les pieds aux six mètres (1-1, 52e), puis grâce à Cengiz Under, dont le but sur une reprise du gauche a dans un premier temps été refusé pour une position de hors-jeu – à la passivité discutable – d’Alexis Sanchez, avant d’être validé (2-1, 59e).

Passé très proche de la correctionnelle en première période, l'OM s'est même mis à l'abri à la 78e, sur un troisième but signé Nuno Tavares (3-1). Il lui fallait bien ça, puisque le TFC a réduit la marque dans les derniers instants sur une superbe reprise d'Onaiwu (3-2, 87e). Les Violets, désormais 11es, auraient largement pu espérer mieux sans ce trou d'air d'une demi-heure dans le deuxième acte. Mais ils peuvent garder la tête haute.