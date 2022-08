Toulouse-PSG: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de la 5e journée

Leader du championnat, le PSG se déplace sur le terrain du promu, Toulouse, ce mercredi (21h, 5e journée de Ligue 1). Une rencontre diffusée sur une nouvelle chaîne lancée aussi ce mercredi.

Le PSG enchaîne son deuxième match d’une série de sept en un mois et demi, ce mercredi à Toulouse (21h). Les Parisiens s’y déplacent en leaders malgré le match nul concédé face à Monaco dimanche (1-1), premier accroc d’une saison démarrée en trombe (10 points, 18 buts inscrits, 4 encaissés).

Le match sera diffusé sur Canal+ Foot, nouvelle chaîne du groupe Canal+ lancée ce mercredi matin. Elle sera, comme son nom l’indique, entièrement dédiée à la diffusion de matchs de football du panel des droits du groupe. La chaîne sera accessible aux abonnés du pack sport qui comprend également Canal+ Sport, désormais consacrée à la diffusion des sports mécaniques comme la Formule 1. Le match Toulouse-PSG sera également retransmis sur RMC et à suivre en live commenté sur RMC Sport.

A cette occasion, Christophe Galtier devrait effectuer plusieurs changements dans sa composition d’équipe entre le retour de Vitinha et l’absence de Presnel Kimpembe (en plus de celle de Leandro Paredes, proche de s’engager avec la Juventus). Nordi Mukiele, Hugo Ekitike ou Danilo pourraient avoir leurs chances dans la Ville Rose.

Toulouse, dixième de Ligue 1 avec cinq points, promet un accueil chaud aux Parisiens dans un stade plein, tout en redoutant la réaction des coéquipiers de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar après le nul contre Monaco. "On a aucun point commun avec Monaco donc, malheureusement, on ne peut pas reproduire ce qu’a fait Monaco, a rappellé Philippe Montanier, entraîneur du TFC. Monaco devrait jouer la Champions League puisqu’ils ont été volés à Eindhoven. Il y a une équipe de Champions League (Monaco, ndlr) et une autre qui vient de Ligue 2 (Toulouse). Il va falloir utiliser d’autres ressources que celles que Monaco a à ses dispositions et qu’on n’a pas."