Mercato: "Pas une équipe où j'étais avant", Coman n'envisage pas un retour au PSG

Formé au PSG, Kingsley Coman était parti en direction de la Juventus en 2014, avant de rejoindre le Bayern Munich en 2015, un club qu'il n'a plus quitté depuis. Dans un entretien accordé ce mardi à l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ailier a confié qu'il ne se voyait pas revenir au PSG à court terme.

En janvier dernier, Kingsley Coman prolongeait son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2027. Arrivé en Bavière en août 2015, l'ailier français est devenu peu à peu un titulaire indiscutable, jusqu'à la consécration en finale de Ligue des champions en 2020, où il a marqué le seul but de la finale face au PSG, son club formateur.

Coman privilégie une expérience en Liga ou en Premier League

Kingsley Coman n'a disputé que quatre matchs dans sa carrière avec l'équipe première du PSG avant de partir dès 2014 à la Juventus. Invité de Rothen s'enflamme ce mardi, le joueur de 26 ans s'est confié sur son avenir et l'idée d'un possible retour à Paris.

"Je pense que dans le foot, cela serait bête de dire que c'est impossible car tout est toujours possible mais après si je viens de prolonger, c'est que vraiment j'ai prévu de rester un bon moment ici, peut-être toute ma carrière, ça on ne sait pas, a déclaré Coman. Je pense que le jour où je voudrais essayer quelque chose, ça sera du nouveau et pas une équipe où j'étais avant."

"Avant un retour au PSG, il y aura beaucoup plus de chances que je tente un nouveau championnat pour avoir de nouvelles expériences, a poursuivi Kingsley Coman, pour se justifier. Cela n'a rien à voir avec la France. J'ai fait la France et l'Italie. Si je pars, cela serait pour l'Angleterre ou l'Espagne."

Depuis son arrivée en Allemagne, Kingsley Coman a considérablement rempli son armoire à trophées. Outre le sacre européen, il compte déjà sept Bundesliga, une Supercoupe d'Europe ou un Mondial des clubs, pour un total de 19 titres. Il avait été auparavant sacré champion d'Italie à deux reprises avec la Juve, comme en France malgré le peu de matchs disputés sous le maillot du PSG.