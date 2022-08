Mercato: départ imminent du PSG pour Gueye, direction Everton

Idrissa Gueye a effectué un dernier passage au Camp des Loges ce mardi, pour saluer ses coéquipiers. Le milieu sénégalais va désormais s'engager avec Everton.

Après avoir recruté Vitinha en début de mercato, le PSG se prépare à de nouveaux mouvements dans son entrejeu dans les deux derniers jours de la période du marché des transferts. Ce mardi, Idrissa Gueye est venu saluer ses coéquipiers au Camp des Loges, faisant ses adieux, avant son départ imminent pour Everton.

Gueye n'entrait pas dans les plans de Galtier

Idrissa Gueye va retrouver par conséquent les Toffees, où il a déjà évolué entre 2016 et 2019, l'année de sa signature au PSG. Ces dernières heures, les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert de l'international sénégalais, à hauteur de 6 millions d'euros.

Le joueur de 32 ans était un "indésirable" depuis le début de la saison, ne figurant pas dans les plans de Christophe Galtier. Il va signer un contrat de deux ans (plus une option) chez les Toffees.

En parallèle de ce départ, le PSG va accueillir les arrivées de Carlos Soler et Fabian Ruiz. Les Espagnols débarqueront respectivement en provenance de Valence et Naples, contre 20 et 25 millions d'euros. Le club parisien se renouvelle au milieu, après les départs déjà actés d'Ander Herrera ou Georginio Wijnaldum.

Pour Idrissa Gueye, son passage n'aura pas été à la hauteur des attentes placées à ses débuts après un excellent match en Ligue des champions face au Real Madrid. Il s'entraînait depuis plusieurs semaines à l'écart de l'équipe première. Le message est donc passé pour Gueye, qui a trouvé un nouveau point de chute, avec un contrat de deux ans à la clé, plus une saison en option.