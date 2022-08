LOSC: "Je ne parle jamais des autres clubs", Létang répond calmement à Kombouaré sur le dossier Blas

Deux jours après le tacle de l’entraîneur nantais Antoine Kombouaré, qui avait déclaré que le LOSC n’était "pas un projet sportif" à propos des rumeurs de départ de Ludovic Blas, le président lillois Olivier Létang calme le jeu.

"Ce n’est pas un projet sportif à mon avis. Ils ont fini dixièmes derrière nous et surtout ils n’ont pas de Coupe d’Europe": Le tacle d’Antoine Kombouaré au LOSC restera sans lendemain. Olivier Létang, le président lillois, préfère ne pas jeter d’huile sur le jeu en réponse à la provocation du coach nantais, interrogé sur un éventuel départ de son joueur Ludovic Blas chez les Dogues.

"Ludovic Blas est un bon joueur, il fait partie des garçons que l’on suit"

"Ma position est très claire, je ne parle jamais des autres clubs, de leur stratégie, ce qu’ils pensent, ce qu’ils font, tempère Létang ce samedi au cours de la conférence de presse de présentation de Virginius. Je ne vais pas faire un cas particulier par rapport au FC Nantes, un club pour lequel j’ai beaucoup de respect. Oui, Ludovic Blas est un bon joueur, il fait partie des garçons que l’on suit. Pour que les choses se fassent, il faut que trois parties soient d’accord: le club avec lequel le joueur est sous contrat, le joueur et le club de destination. Aujourd’hui, si Ludovic Blas n’est pas là, c’est qu’on n’a pas de feu vert sur ces trois points-là."

Jeudi, Antoine Kombouaré avait annoncé qu’il serait "impensable" de voir Blas partir, "encore moins à Lille", qualifiant ce bruit de couloir comme "perturbant". "Je n’ai pas à avoir d’assurance ou pas, ajoutait le coach kanak. Ce n’est pas mon problème, chacun prend ses responsabilités. Sur le plan sportif je dis aucun départ. Et quand je dis aucun départ, cela concerne bien sûr Ludo (Blas) mais cela concerne aussi Alban Lafont et Moses Simon."

De son côté, Olivier Létang rappelle à ses supporters que le marché des transferts n’est pas encore clos. "Il faut que tout le monde soit patient, l’épilogue va bientôt arriver parce que la fin du mercato est le 1er septembre, déclare-t-il. Ça va aller très vite maintenant."

"Si on n’a pas de blessés ou de suspendus, il y a déjà du monde"

Le dirigeant nordiste poursuit, sans promettre de nouvelles recrues: "Il y a deux positions pour lesquels on mène une réflexion: au milieu de terrain et sur un poste offensif, apprend-il. Sur ce positionnement-là, on a aujourd’hui Jonas Martin (…), Benjamin André, le petit Carlos Baleba (…), Angel Gomes qui peut jouer dans une position plus basse quand on joue à deux avec un joueur qui a plus de qualité ou un profil plus défensif. On a Rémy Cabella qui aussi par le passé a joué dans un milieu à deux, plus bas. On a un certain nombre de solutions aujourd’hui. Si on n’a pas de blessés ou de suspendus, il y a déjà du monde. Il faut être vigilant, soit on a un joueur qui apporte une véritable plus-value, soit on fait confiance aux garçons." Il reste moins de deux semaines au LOSC pour trouver de quoi se renforcer.