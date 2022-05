Trophées UNFP: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la cérémonie?

Ce dimanche a lieu la cérémonie de remises de trophées organisée par l"UNFP. Qui succèdera à Kylian Mbappé en tant que meilleur joueur de la saison ? À qui reviendra le prix du plus beau but ? Toutes les informations pour ne rien louper de la cérémonie.

Alors qu'il ne reste plus qu'une seule journée à disputer en Ligue 1, l'heure des récompenses a - déjà - sonné pour les principaux acteurs du championnat. Ce dimanche 15 mai a lieu la 30e édition des Trophées UNFP, au Pavillon Gabriel à Paris. Trois ans après sa dernière organisation en raison de l'épidémie de Covid-19, l'événement fait son retour. L'occasion de découvrir qui sera élu meilleur(e) joueur(euse) de la saison, meilleur(e) gardien(ne), meilleur espoir, meilleur entraîneur, l'auteur du plus beau but...

En 2019, Kylian Mbappé remportait pour la première fois le trophée de meilleur joueur, avant de réaliser le doublé en 2021 - l'édition 2020 ayant été supprimée. Cette année encore, l'attaquant du PSG est bien présent parmi les cinq nommés, en compagnie de Wissam Ben Yedder (Monaco), Lucas Paqueta (Lyon), Dimitri Payet (OM) et Martin Terrier (Rennes). Ce ne sera en revanche pas le cas de son entraîneur, Mauricio Pochettino, absent de la liste.

Mbappé précisera-t-il son avenir lors des Trophées UNFP ?

Il y a trois ans, le tout jeune champion du monde avait profité de l'occasion pour lâcher un message fort sur son avenir, avant de s'excuser par la suite, estimant que "ce n'était pas le bon endroit" pour cela. Si la presse espagnole fait monter la sauce en espérant une déclaration fracassante de Mbappé - notamment sur son envie de rejoindre le Real Madrid, à tout hasard - du côté du PSG aussi on craint pareille mésaventure.

Les vainqueurs des Trophées UNFP sont désignés par tous les joueurs et entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2 et D1 Arkéma, à la seule exception du plus beau but dont le vote provient du public. Cette édition 2022 est diffusée à partir de 21 heures sur la chaîne l'Equipe mais aussi sur Prime Video. Elle sera aussi à suivre en live commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Meilleur joueur de Ligue 1 :

- Kylian Mbappé (PSG)

- Wissam Ben Yedder (Monaco)

- Dimitri Payet (OM)

- Martin Terrier (Rennes)

- Lucas Paqueta (OL)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 :

- Christophe Galtier (Nice)

- Bruno Génésio (Rennes)

- Antoine Kombouaré (Nantes)

- Julien Stépahn (Strasbourg)

- Jorge Sampaoli (OM)

Meilleur gardien de Ligue 1 :

- Gianluigi Donnarumma (PSG)

- Pau Lopez (OM)

- Matz Sels (Strasbourg)

- Alban Lafont (Nantes)

- Walter Benitez (Nice)

Meilleur espoir de Ligue 1 :

- Arnaud Kalimuendo (Lens)

- Castello Lukeba (OL)

- William Saliba (OM)

- Nuno Mendes (PSG)

- Khéphren Thuram (Nice)

Plus beau but de Ligue 1 :

- Bamba Dieng (OM)

- Téji Savanier (Montpellier)

- Wahbi Khazri (ASSE)

- Lucas Paqueta (OL)

- Franck Honorat (Brest)

Meilleur français de l'étranger :

- Karim Benzema (Real)

- Ousmane Dembélé (Barça)

- Théo Hernandez (Milan)

- Ngolo Kanté (Chelsea)

- Mike Maignan (Milan)

Meilleure joueuse de D1 Arkéma :

- Kadidiatou Diani (PSG)

- Grace Geyoro (PSG)

- Marie-Antoinette Katoto (PSG)

- Catarina Macario (OL)

- Clara Matéo (Paris FC)

Meilleure gardienne de D1 Arkéma :

- Mylène Chavas (Bordeaux)

- Christiane Endler (OL)

- Cosette Morché (Issy)

- Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

- Barbora Votikova (PSG)

Meilleur espoir de D1 Arkéma :

- Kessya Bussy (Reims)

- Melchie Dumornay (Reims)

- Laurina Fazer (PSG)

- Naomie Feller (Reims)

- Louna Ribadeira (Paris FC)

Meilleur joueur de Ligue 2 :

- Branco van den Boomen (Toulouse)

- Youssouf M'Changama (Guingamp)

- Gauthier Hein (Auxerre)

- Rhys Healey (Toulouse)

- Gaétan Charbonnier (Auxerre)

Meilleur entraîneur de Ligue 2 :

- Philippe Montanier (Toulouse)

- Omar Daf (Sochaux)

- Thierry Laurey (Paris FC)

- Olivier Pantaloni (Ajaccio)

- Didier Thaulot (Pau)

Meilleur gardien de Ligue 2 :

- Vincent Demarconnay (Paris FC)

- Maxime Dupé (Toulouse)

- Yahia Fofana (Le Havre)

- Donovan Leon (Auxerre)

- Benjamin Leroy (Ajaccio)

Plus beau but de Ligue 2 :

- Youssouf M'Changama (Guingamp)

- Matthis Abline (Le Havre)

- Mehdi Chahiri (Caen)

- Valentin Jacob (Dijon)

- Adama Niane (Dunkerque)