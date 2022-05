Ligue 1: meilleur joueur, gardien, entraîneur, espoir… Tous les nommés pour les trophées UNFP

Les joueurs, joueuses et entraîneurs nommés dans les différentes catégories des trophées UNFP ont été dévoilés ce mardi soir. La grande cérémonie 2022 aura lieu le 15 mai prochain.

La pression monte à une dizaine de jours de la 30e cérémonie des trophées UNFP, qui aura lieu le dimanche 15 mai au Pavillon Gabriel, dans le 8e arrondissement de Paris. Ce mardi, les joueurs nommés dans les différentes catégories (joueur, gardien, entraîneur, espoir…) ont été révélés en direct sur la Chaîne L’Équipe. Pour rappel, ce sont les joueurs de Ligue 1 qui votent pour élire les meilleurs d’entre eux.

Meilleur joueur

La passe de trois pour Mbappé? Titré lors de deux dernières cérémonies, en 2021 et 2019 (elle n'a pas eu lieu en 2020), le Parisien fait partie de la liste des prétendants à sa propre succession. Meilleur buteur du championnat avec 24 buts en 32 rencontres, il a également distribué 16 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1 et est logiquement favori pour remporter un nouveau trophée. Mais ce dernier lui sera convoité par Payet (OM), Terrier (Rennes), Paqueta (OL) et Ben Yedder (Monaco).

Meilleur entraîneur

Pour la première fois depuis 2008 et Alain Perrin avec l'OL, le coach de l'équipe championne de France ne figure pas parmi les cinq finalistes. Si Pochettino (PSG) n'a pas été plébiscité, Galtier (Nice), Genesio (Rennes), Kombouaré (Nantes), Stéphan (Strasbourg) et Sampaoli (OM) font partie des quatre prétendants au trophée de meilleur coach. Cette saison, l'issue du scrutin est bien plus aléatoire que l'an dernier, quand le choix de Galtier, champion de France avec le LOSC, était une évidence.

Meilleur gardien

La gestion des gardiens a animé la saison de plusieurs clubs de Ligue 1, et deux portiers dont la concurrence a été rude avec leur N°2 - ou N°1 bis - font partie des cinq finalistes: Donnarumma (PSG) et Lopez (OM). Sels (Strasbourg), Lafont (Nantes) et Benitez (Nice) font également partie de la liste des prétendants à la succession de Navas (PSG), sacré en 2021 mais non retenu cette saison, malgré ses 19 rencontres de Ligue 1 jouées (soit trois de plus que Donnarumma).

Meilleur espoir

La Ligue 1 regorge de jeunes talents et cette liste, remplie de joueurs déjà très bien installés dans leur club, en est la preuve. Kalimuendo (Lens), Lukeba (OL), Mendes (PSG), Saliba (OM) et Thuram (Nice) sont les cinq finalistes pour le trophée espoirs. Saliba, titulaire indiscutable à Marseille et devenu international français cette saison, a peut-être une longueur d’avance, même si la concurrence est féroce.

Meilleur Français de l’étranger

Qui d’autre que Benzema pour succéder à… Benzema? L’attaquant du Real Madrid, sur une autre planète cette saison, est nommé pour le titre de meilleur Français de l’étranger aux côtés de Dembélé (Barcelone), Théo Hernandez (AC Milan), Kanté (Chelsea) et Maignan (Lille). Au regard de sa saison monumentale, qui a fait de lui un des favoris pour le Ballon d’Or, on voit mal qui pourrait priver Benzema de ce trophée. L’absence de Nkunku, auteur de 31 buts et de 20 passes décisives avec Leipzig toutes compétitions confondues cette saison, est par ailleurs surprenante.

Meilleure joueuse de D1 féminine

Trois joueuses du PSG, actuel deuxième de D1 féminine derrière l’OL, figurent parmi les cinq finalistes: Diani, Gueyoro et Katoto. Elles sont accompagnées par une autre joueuse évoluant dans la capitale, Matéo (Paris FC), et d’une Lyonnaise, Macario. L’an dernier, Diani avait été élue meilleure joueuse de D1, mettant fin au règne de Marozsan (OL), titrée lors des trois cérémonies précédentes.

Meilleur gardienne et espoir de D1 féminine

Chez les gardiennes, le titre va se jouer entre Chavas (Bordeaux), Endler (OL), Morché (Issy), Nnadozie (Paris FC) et Votikova (PSG). Pour le trophée de meilleure espoir du championnat, Bussy (Reims), Dumornay (Reims), Fazer (PSG), Feller (Reims) et Ribadeira (Paris FC) sont les cinq nommées, avec une belle présence du club champenois.

Ligue 2

Meilleur joueur

Un Toulousain pour succéder à un Toulousain? Après le sacre d’Adli l’an dernier, la sensation van den Boomen, 12 buts et 21 passes décisives en championnat depuis le début de la saison a la côte. M’Changama (Guingamp), Hein (Auxerre), Healey (Toulouse) et Charbonnier (Auxerre) complètent la sélection.

Meilleur entraîneur

Déjà assuré de monter en Ligue 1 avec Toulouse, Montanier fait figure de favori. Il est nommé aux côtés de Daf (Sochaux), Laurey (Paris FC), Pantaloni (Ajaccio) et Tholot (Pau).

Meilleur gardien

Demarconnay (Paris FC), Dupé (Toulouse), Fofana (Le Havre), Leon (Auxerre) et Leroy (Ajaccio) sont les quatre finalistes pour succéder à Gallon (Troyes), titré il y a un an.