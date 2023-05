Trophées UNFP: Galtier absent des nommés pour le prix de meilleur entraîneur en Ligue 1

Ce mardi, les noms des cinq coachs de Ligue 1 nommés pour le trophée de meilleur entraîneur de la saison ont été dévoilés par l'UNFP. Et un absent de taille se fait remarquer, à savoir Christophe Galtier, le technicien du PSG...

En tête de la Ligue 1 avec le PSG, en passe d'être sacré champion peut-être dès ce week-end, Christophe Galtier est le grand absent de la liste des prétendants pour le titre de meilleur entraîneur de la saison dans l'élite.

Galtier absent, Montanier présent

L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a présenté ce mardi les cinq nommés en lice pour le prestigieux trophée et le coach du club de la capitale n'y figure pas, à la différence d'Igor Tudor (OM), Franck Haise (Lens), Paulo Fonseca (Lille), Pascal Gastien (Clermont) et... Philippe Montanier (Toulouse).

Rappelons pourtant que les prestations en Coupe de France - remportée par le Téfécé - ne sont pas prises en compte par les joueurs de Ligue 1, votants dans cette remise de trophées.

C'est la deuxième année de suite qu'un entraîneur du Paris Saint-Germain ne figure pas parmi les finalistes. La saison dernière, Mauricio Pochettino était absent, et Bruno Genesio (Rennes) avait été plébiscité par ses pairs. Tout comme Christophe Galtier, le coach du club breton n'est pas éligible cette saison. C'est aussi le cas de la révélation de la saison sur le banc de Reims, Will Still.

Christophe Galtier pourra se consoler en se disant qu'il a déjà été couronné à deux reprises avec le LOSC, lors des éditions 2019 et 2021. Mais nul doute que cette non-nomination, dans un contexte compliqué où l'homme de 56 ans est visé par des accusations de racisme et de discrimination datant de son passage au sein de l'OGC Nice, est un nouveau coup dur pour le coach du PSG.