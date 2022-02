Troyes: Rami taquine Messi sur son manque d'efficacité en Ligue 1

Présent vendredi en conférence de presse à deux jours de retrouver l’OM dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, le défenseur central de Troyes Adil Rami a fait un petit bilan personnel depuis son retour en France. Un bilan que le champion du monde juge positif notamment dans le domaine offensif. L’occasion de chambrer gentiment Lionel Messi.

Adil Rami revit à Troyes. Arrivé dans l’Aube l’été dernier, le défenseur de 36 ans s’est vite intégré à l’Estac, une équipe en grand danger en Ligue 1 mais qui peut s’appuyer sur son expérience et son leadership. Après plusieurs expériences à l’étranger pas toujours réussies, l’ex-Marseillais qui s’apprête à retrouver l'OM dimanche au stade de l'Aube (17h05) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, savoure son retour dans le championnat de France.

"Cela fait plaisir de revenir en L1, a déclaré Rami vendredi en conférence de presse. Comme je le disais, c’est une grosse marque. Les gens voient mon côté professionnel que certains ont voulu cacher mais je me fais plaisir, je marque des buts. Je suis même en course avec Messi, c’est pas rien!"

Il veut prolonger à Troyes

Si Adil Rami se permet de chambrer gentiment la star argentine, c’est parce qu’il totalise trois buts en 12 matchs de L1. C'est un de plus que le septuple Ballon d'or en 15 rencontres de championnat (Messi a inscrit cinq buts en six matchs en C1). Efficace devant le but adverse, le défenseur troyen dont le contrat expire à l’issue de la saison s’imagine bien prolonger avec l’Estac: "Franchement, j’en ai déjà parlé avec le staff. Je me sens bien ici et la ville me le rend bien et ses supporters aussi. J’en ai encore sous la semelle et Troyes m’a remis sous la lumière. Je mets ça dans un coin de ma tête mais pour l’heure ce n’est pas ce qui compte."

Ce qui compte, c’est Troyes-OM dimanche et la course pour le maintien (l'Estac est 17e): "Les supporters sont tristes, regrette Rami. Il peut y avoir une sorte de fatalisme où on se dit qu’on va devoir voir le club redescendre en Ligue 2... Mais ça c’est pas possible! Comme on dit, je vais donner mon corps à la science." Promesse d'un champion du monde.