Ligue des champions: le but de Messi lors de PSG-Manchester City récompensé

Auteur de cinq buts en Ligue des champions avec le PSG, Lionel Messi a bien lancé son aventure européenne. Il avait notamment marqué un sublime but lors de la victoire face à Manchester City (2-0). L’Argentin a vu ce vendredi cette frappe être nommée meilleure réalisation des phases de groupes par l’UEFA.

Depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Lionel Messi peine à se montrer clinique devant les cages adverses en Ligue 1, en témoigne son seul but inscrit en dix matchs de championnat. Mais la donne est différente en Ligue des champions. Dans cette prestigieuse compétition, l’attaquant compte cinq réalisations en autant de rencontres.

C’est lors du premier match des phases de poules face à Manchester City que "la Pulga" a lancé son aventure parisienne avec un sublime but dans la lucarne, ayant laissé le portier Ederson immobile. Si cette action a permis à Messi de sécuriser la victoire 2-0 de son équipe, cela lui a aussi permis de remporter une nouvelle distinction.

Ce vendredi, ce but a été élu sur le site de l’UEFA comme le plus beau inscrit lors de la phase de poules. Sur les 200.000 votes recueillis sur le site de l’instance, le but du joueur de 34 ans a reçu près d’un quart des voix.

Thiago et Lewandowski sur le podium

Même si l’ancien barcelonais est en tête dans ce classement en obtenant 22% des voix, d’autres footballeurs ne sont pas en reste. Thiago Alcantara (14%) est en deuxième position pour sa frappe lointaine inscrite lors de la victoire de Liverpool face à Porto (2-0). Tandis que Robert Lewandowski (13%) complète le podium grâce à son retourné acrobatique contre le Dynamo Kiev.