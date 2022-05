Troyes-Lille: la colère froide de José Fonte sur le premier penalty accordé à l'Estac

Un penalty litigieux a permis à Troyes d'ouvrir le score ce dimanche contre Lille à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1, ce qui a provoqué la colère du Losc.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'attends de voir qui l'a touché. Je préfère rester calme, on a la deuxième période pour changer. Je veux voir qui l'a touché." Une colère froide. Interrogé au micro d’Amazon Prime Vidéo à la mi-temps du match entre Troyes et Lille ce dimanche, comptant pour la 35e journée de Ligue 1, José Fonte est apparu très remonté. Le capitaine du Losc n’avait pas digéré le penalty obtenu par les Troyens juste avant la pause. L’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, n’a pas hésité après un léger contact dans la surface entre Tristan Dingomé et Edon Zhegrova.

Dingomé : "La chance tourne"

Servi par Xavier Chavalerin, l’ancien Rémois s’est vite retourné avant de s’écrouler sur sa reprise d'appuis entre Fonte et Zhegrova. Après quelques secondes de flottement, l’arbitre a confirmé sa décision avec la bénédiction du VAR. Un penalty très litigieux qui a provoqué la colère du clan lillois. Florian Tardieu, lui, n’a pas tremblé au moment d’ajuster Léo Jardim (43e). Son deuxième but de la saison après celui inscrit contre Strasbourg le 17 avril (1-1). "La chance tourne un peu, tant mieux", a estimé de son côté Dingomé sur Amazon Prime Vidéo.

Le penalty obtenu par Dingomé lors de Troyes-Lille © Capture d'écran Amazon

"On est bien payés, on ne va pas se plaindre. Il me déséquilibre clairement. Après je ne sais pas si c’est assez pour siffler penalty, mais la chance tourne un petit peu, ça compense un peu par rapport à ce qu'on a eu à Nice la semaine dernière (défaite 1-0), on est contents", a-t-il ajouté. Troyes a décidé d'envoyer en début de semaine un courrier officiel à la Direction Technique de l'Arbitrage pour évoquer les décisions défavorables prises à l'encontre de l'Estac lors de ce match à Nice.