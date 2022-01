Troyes-OL: les Lyonnais l'emportent de justesse après des frayeurs... habituelles

L’OL s’est imposé sur la pelouse de Troyes, ce dimanche, lors de la 21e journée de Ligue 1 (0-1). Sous la pluie de l’Aube, les Lyonnais l’ont emporté grâce à un penalty de Moussa Dembélé. De quoi décrocher leur première victoire depuis fin novembre.

Il faut savoir se contenter de peu. L’OL ne dira pas le contraire après sa victoire à Troyes, ce dimanche, lors de la 21e journée de Ligue 1 (1-0). Sans être brillants, les Gones ont décroché un précieux succès sous la pluie de l’Aube. Leur premier depuis fin novembre. Même s’ils ont dominé les débats dans l’antre de l’Estac, les Lyonnais n’ont pas réussi à trouver la faille dans le jeu. Ils ont dû s’en remettre à une main involontaire d’Erik Palmer-Brown pour obtenir un penalty, transformé par Moussa Dembélé (33e). Son 50e but avec l’OL (en 124 apparitions), le cinquième cette saison.

Malgré une nette domination (63% de possession, 19 tirs à 6), les joueurs de Peter Bosz ne sont pas parvenus à doubler la mise, restant jusqu’au bout sous la menace d’une égalisation. Renaud Ripart (qui s’est claqué sur l’action) a d'ailleurs failli y parvenir d’un geste acrobatique dans le temps additionnel. Se faire peur jusqu'au bout, une fâcheuse habitude cette saison pour les Lyonnais.

"Cette victoire fait du bien", estime Dubois

Mais Lyon a finalement conservé l’essentiel. "Cette victoire fait du bien. Ça a encore été compliqué jusqu’au bout, mais on a eu ce qu’il fallait, a résumé le capitaine Léo Dubois sur Canal+ Sport. On a eu beaucoup d’occasions, on a créé du mouvement. Mais on est dans une période où c’est dur, donc les victoires comme ça font du bien. On est sereins. On sait qu’on n’est pas à la place où on devrait être, mais c’est de notre faute."

Grâce à ce résultat, l’OL met fin à une série de six matchs sans victoire (toutes compétitions confondues) et remonte à la 10e place du classement. De quoi reprendre confiance avant d’accueillir Saint-Etienne, vendredi prochain dans le derby (21h). Pour sa première sur le banc de l’Estac, Bruno Irles entame lui son aventure par un revers. Les Troyens sont désormais 17es, à égalité de points avec Lorient, 18e et barragiste provisoire.