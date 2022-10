Un homme tente de s'attacher au poteau de Donnarumma en plein PSG-OM

Le match entre le PSG et l'OM ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, a été très brièvement interrompu par l'irruption d'un homme sur la pelouse. Celui-ci a tenté de s'attacher au poteau de Gianluigi Donnarumma.

La doudoune abandonnée près du poteau de corner pour dévoiler un tee-shirt avec un message qui n'a pas été vu à l'écran. Un homme a réussi à pénétrer sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche, dans le match entre le PSG et l'OM servant de clôture à la 11e journée de Ligue 1.

Un streaker est entré sur la pelouse lors de PSG-OM et a tenté de s'accrocher au poteau de Donnarumma, le 16 octobre 2022 © Capture écran Amazon

Très rapidement évacué

L'individu a foncé vers le but occupé par Gianluigi Donnarumma et a tenté de s'attacher au poteau, aux environs de la 38e minute. Une initiative visible à plusieurs reprises sur les terrains de football européens ces derniers mois: il s'agissait de militants écologistes souhaitant alerter sur l'urgence climatique. Lors d'Everton-Newcastle en Premier League par exemple, le jeune membre de l'association "Just stop oil" était parvenu à faire stopper la rencontre pendant sept minutes.

Ce ne fut pas le cas dans le Classique. Au Parc des Princes, les forces de sécurité sont très rapidement intervenues et l'individu n'a pas eu le temps de s'attacher. Il a rapidement été évacué et le match a repris après seulement quelques secondes d'interruption.