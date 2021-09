Un supporter de l'OM meurt dans un accident au retour d'Angers

Un supporter de l'OM, qui avait fait le déplacement à Angers pour le match de Ligue 1, a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi dans un accident de la route sur le chemin du retour. Huit blessés sont également à déplorer chez les fans marseillais.

Triste nouvelle pour la famille olympienne. Un supporter marseillais qui revenait d’Angers après le match de Ligue 1 face à l'OM mercredi soir (0-0) est décédé dans un accident sur l'autoroute, a-t-on appris de sources concordantes. Selon France Bleu, huit blessés en urgence relative sont également à déplorer.

L’accident concerne un minibus de type Trafic appartenant à l’un des groupes de supporters marseillais. Le véhicule a subi un gros choc après avoir heurté l'arrière d'un camion aux alentours d’une heure du matin sur l’A85, près de Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher).

Une scène traumatisante

Tous les bus ou minibus des supporters marseillais se sont arrêtés et l’autoroute a longuement été bloquée en attendant les pompiers et l’évacuation des blessés. La scène a été traumatisante pour de nombreux fans qui ont assisté, impuissants, à l’accident.

Les témoins racontent que le bus des stadiers est également intervenu sur place, mais ces derniers n’ont pas pu porter secours aux victimes dans un premier temps car la plupart des supporters présents dans ce véhicule étaient coincés.

Longoria se rend sur place

Pablo Longoria et les dirigeants de l’OM ont été tenus informés du drame pendant la nuit, à l’arrivée de l’avion des joueurs et du staff à Marignane.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l'OM exprime son "infinie tristesse". "Les causes et les circonstances de cet accident demeurent inconnues ce matin. Le club adresse toutes ses condoléances à la famille du défunt. A tous les fidèles des fanatics, groupe dont il faisait partie. Et à l’ensemble de la communauté des supporters de l’OM. Aussitôt la nouvelle connue, Pablo Longoria le président du club, très affecté, a décidé de se rendre aujourd’hui même auprès des victimes de ce terrible accident", indique le club.