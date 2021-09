Angers-OM: fin de série pour les Marseillais, accrochés par le Sco

Avec un onze largement remanié, l'Olympique de Marseille a été accroché à Angers (0-0), dans un match relativement équilibré, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, ce mercredi.

Coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille. Après trois victoires d'affilée en Ligue 1, les Phocéens ont concédé le match nul (0-0) à Angers, après un match assez terne. L'équipe alignée par Jorge Sampaoli, qui avait procédé à plusieurs changements par rapport à la victoire contre Rennes (2-0) dimanche, s'est bien procurée quelques situations dangereuses, mais n'a pas été aussi emballante qu'à l'accoutumée.

Sept changements pour Sampaoli

Malgré la dynamique positive de l'OM depuis quelques semaines, Jorge Sampaoli avait en effet décidé de bouleverser son onze de départ, en alignant notamment Duje Caleta-Car et Jordan Amavi en défense pour la première fois de la saison. Ce remaniement s’est fait sentir dans le début de match, assez soporifique, avec pour seule occasion notable un duel manqué par Luis Henrique, lui aussi titulaire surprise, face à Paul Bernardoni (14e).

Le reste de la première période a été du même acabit: Marseille a eu la possession, sans en faire grand-chose, butant sur un milieu angevin bien regroupé. Au final, le public du stade Raymond Kopa n’a eu que deux frappes non cadrées (le plus faible total pour un match de Ligue 1 cette saison), une de part et d’autre, à se mettre sous la dent. Un penalty a bien été accordé à Bamba Dieng (40e), mais il a été annulé quelques secondes plus tard pour une position de hors-jeu sur l’action.

Une balle de match pour Dieng

Les occasions ont été un peu plus nombreuses en seconde mi-temps, notamment du côté du SCO. Quelques offensives menées par Jimmy Cabot, une tête puissante de Stéphane Bahoken (60e) ou une frappe trop appuyée de Mohamed-Ali Cho (90e +1) ont fait frissonner Pau Lopez. Les Marseillais ont été bien plus entreprenants au gré des changements effectués par Jorge Sampaoli, avec les entrées de Cergiz Ünder et Konrad De La Fuente, dans une fin de match ouverte. À la 83e minute, Dieng a bien eu la balle de match en contre, mais a buté sur Bernardoni.

Au final, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge, représentatif de la physionomie de la rencontre. Avec un éventuel retour des titulaires et de Dimitri Payet, ce onze new look n’ayant pas vraiment convaincu, l’OM aura sûrement à cœur de montrer mieux lors de la réception de Lens, ce dimanche. En attendant, les Phocéens occupent toujours, seuls, la deuxième place de Ligue 1, devant leur adversaire du soir.