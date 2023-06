Vieira nouveau coach de Strasbourg: “Il fait partie de notre short-list", admet le président Keller

Invité de l’After Foot vendredi sur RMC Sport, le président de Strasbourg Marc Keller a reconnu que le champion du monde 1998 Patrick Vieira (47 ans) fait partie des prétendants sérieux pour devenir le nouvel entraîneur du Racing.

Qui sera le prochain coach du Racing Club de Strasbourg? Le suspense durera encore quelques heures. Après s’être séparé de Frédéric Antonetti qui a réussi sa mission maintien en Ligue 1, le club alsacien est en quête d'un nouvel entraîneur d’envergure pour diriger le club racheté par BlueCo, le consortium propriétaire de Chelsea FC le mois de mai 2022. Invité ce vendredi dans l’After sur RMC, Marc Keller, président du RCS a reconnu que les contacts avec Patrick Vieira annoncés par RMC Sport sont avancés sans néanmoins annoncer son arrivée sur le banc du Racing.

"J’espère que le dossier sera réglé d’ici dimanche"

“Nous cherchons un entraîneur, a souri Marc Keller. Je ne ferai pas d’annonce ce soir. J’espère finaliser ce dossier d’ici dimanche. J’aime bien avancer méthodiquement. Il faut bien réfléchir, rencontrer les gens. J’espère que le dossier sera réglé d’ici dimanche (veille de la reprise (ndlr). Patrick Vieira fait bien sûr partie de notre short list."

Avant de reconnaitre que "beaucoup d'actionnaires seraient contents" avec l’arrivée de l’ancien coach de Nice et Crystal Palace, l’ancien international français a dressé le portrait idéal du futur entraîneur: "A Strasbourg, il faut un entraîneur qui parle français. Certains clubs vont vers des entraîneurs étrangers mais à Strasbourg, on a un effectif orienté avec des joueurs français. Il faut aussi un entraîneur qui puisse parler d'autres langues parce qu’on va plus recruter à l’étranger. Il faut un entraîneur qui a une expérience solide, notamment avec les jeunes et l’équipe 1. En l’occurence, il (Vieira) a cette expérience."

Marc Keller veut enfin que le futur coach s'entende bien avec l'équipe de recrutement et "s'intègre dans l'organisation parce qu'elle ne va pas changer", précise le dirigeant alsacien.