Mercato: Patrick Vieira va bien devenir le nouvel entraîneur de Strasbourg

Comme expliqué par RMC Sport jeudi, Patrick Vieira (47 ans) sera bien le prochain entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Le champion du monde 1998, sans poste depuis son départ de Crystal Palace en mars, va signer un contrat de trois ans avec le club alsacien. Son arrivée s'inscrit dans le nouveau projet du Racing, tout juste racheté par le consortium américain BlueCo, propriétaire de Chelsea.

Vieira va prendre la succession d'Antonetti

Mardi, le RC Strasbourg avait annoncé ne pas prolonger le contrat de Frédéric Antonetti. Débarqué en février dernier alors que le club était relégable, l'entraîneur corse s'était engagé jusqu'à la fin de la saison. Grâce à 22 points récoltés en 15 matchs (six victoires, quatre nuls, cinq défaites), Antonetti est parvenu à maintenir Strasbourg dans l'élite.

Patrick Vieira va donc lui succéder, trois mois et demi après avoir été remercié par Crystal Palace, club détenu à 40% par John Textor, nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Il avait pris la tête des Eagles six mois après le terme de sa première expérience d'entraîneur en France, sur le banc de l'OGC Nice, où il était resté deux ans et demi. Vieira va intégrer sa quatrième holding en tant qu'entraîneur, après le City Football Group (New York City, 2016-2018), Ineos (Nice, 2018-2020, Ineos ne s'est introduit qu'en 2019) et Eagle Football (Crystal Palace, 2021-2023).