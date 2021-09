Violence dans les stades: un député charge le "laxisme" de la LFP

A quelques heures de la réunion de la commission de discipline de la LFP consécutive aux incidents du derby Lens-Lille, samedi au stade Bollaert, Sacha Houlié, député LREM et auteur d’un rapport parlementaire sur le supportérisme, était l’invité d’Apolline Matin sur RMC. Interrogé sur les violences dans les stades, il a critiqué le manque de sévérité de la LFP.

La violence de retour dans les stades. Le début de saison de Ligue 1 est marqué des graves incidents avec les supporters. Après les débordements à Nice lors du match face à l’OM à l’Allianz Riviera, c’est le stade Félix-Bollaert qui a été le théâtre d’incidents lors du derby Lens-Lille samedi après-midi. Alors que la commission de discipline de la LFP se réunit en urgence ce lundi, Sacha Houlié, député LREM de la Vienne, auteur d’un rapport parlementaire sur le supportérisme, a des explications. S’il déplore des infrastructures défaillantes, notamment dans les stades de l’Euro 2016 (absence de filets à Nice, manque de stadiers...), il estime surtout que la LFP manque de fermeté. "La commission de discipline est une commission indépendante, a-t-il rappelé lundi dans "Apolline Matin" , sur RMC. Il y a une forme de délégation de la justice sur le point de vue sportif."

Le parlementaire regrette notamment le manque de sévérité à l’égard de l’OGC Nice sur les incidents survenus lors du match face à l’OM (un point de retrait ferme, match à rejouer, trois match à huis clos). "Les Niçois s’en sont bien sortis alors que ce sont eux qui ont mis un terme à un match durant lequel ils avaient causé eux-mêmes les violences. Ce laxisme est à l’origine de la reproduction de certains faits. Si vous aviez une perte sur tapis vert de ce match, il y aurait certainement des supporters qui réfléchiraient davantage."

Et Sacha Houlié d'appuyer : "Il y a deux poids deux mesures. Quand on voit que la Ligue fait la chasse aux fumigènes alors qu’on les retrouve partout et qu’ils causent finalement peu de désordre et pas de blessure, on se dit qu’elle ferait mieux de concentrer son travail sur les violences et les sanctions qui peuvent être prises." Le député de la Vienne aimerait que sur les récents débordements, la Ligue "sanctionne assez lourdement les clubs dont les supporters se sont mal comportés avec des retraits de points et des victoires sur tapis vert. Ça a un aspect plus dissuasifs pour les supporters qui commettent ces troubles", conclut-il.