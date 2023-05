Violences contre les arbitres: l'appel d'Ennjimi à Mbappé pour protéger davantage les officiels

Réagissant à la grève des arbitres du district de Paris suite à trois agressions lors du week-end du 22-23 avril, Saïd Ennjimi a lancé sur BFMTV un appel à Kylian Mbappé afin que les arbitres soient mieux protégés.

Interrogé par BFMTV suite à l'annonce de la grève des arbitres du district de Paris (75), Saïd Ennjimi a lancé un appel à Kylian Mbappé afin de protéger d'avantage les arbitres. L'ancien arbitre de Ligue 1 aujourd'hui président de la Ligue d'Aquitaine rappelle combien les agressions envers le corps arbitral sont devenues de plus en plus violentes ces dernières saisons.

"Ça nous ferait beaucoup de bien"

"Je voudrais lancer un appel à Kylian Mbappé. On aurait bien besoin d'une figure comme celle-ci dans le monde du football pour revêtir un maillot d'arbitre et peut-être faire une campagne médiatique pour expliquer le métier d'arbitre. Ça nous ferait beaucoup de bien", plaide Saïd Ennjimi au micro de BFMTV.

"On souffre d'un manque d'arbitres donc leur protection est fondamentale. C'est un peu à l'image de notre société, trop souvent le rectangle vert est l'occasion de mettre en exergue des pulsions ou des difficultés. C'est ce qu'on ressent au quotidien et qu'on entend parfois sur les terrains de football, il faut que ça cesse", complète-t-il.

Une grève à Paris ce week-end

Ce week-end, les arbitres du district de Paris (75) ont annoncé se mettre en grève suite à trois agressions subies lors du week-end du 22-23 avril. Au total, le district pointe 11 agressions d'arbitres depuis septembre 2022 et note également 8 matchs arrêtés suite à des comportements inappropriés envers les hommes (ou femmes) au sifflet, lors du seul week-end du 22-23 avril.

Dans un communiqué intitulé "Pas d'arbitre sur les terrains du 12-13-14 mai", le président de la commission des arbitres du district de Paris, Abdel Boudjedir, explique: "Nous avons voté à l'unanimité une grève lors de cette journée prévue ce week-end parce qu'il y a beaucoup d'enjeux." Le syndicat des arbitres UNAF 75 pronaît lui une solution différente: "Nous avons proposé deux dates : ce week-end dans toutes les divisions sauf la D1 et le week-end suivant dans toutes les compétitions, y compris la Coupe de France."

"Le football n'est pas fondamentalement violent"

"Il faut tout de même relativiser: sur une dizaine de milliers de matchs arbitrés toute la saison, il y a une dizaine d'agressions d'arbitre, tempère Saïd Ennjimi, qui apporte son soutien à ses confrères. Le football n'est pas fondamentalement violent mais les agressions d'arbitres, elles, sont de plus en plus violentes. On avait déjà des insultes, des incivilités, aujourd'hui ça se transforme en crachat, en agression. Les gens ne s'interdisent plus rien et ça devient de plus en plus difficile à gérer."

"Ça n'existait pas dans cette forme là il y a vingt ou trente ans, il y avait une forme de bienveillance, d'acceptation de la chose. A l'image de notre société, les gens acceptent de moins en moins les choses, considèrent le rectangle vert comme un moyen d'exprimer leurs difficultés de la semaine. Mais il faut agir. Nous, en Aquitaine, sommes partisans de la radiation à vie, c'est-à-dire que chaque dirigeant ou joueur se rendant coupable d'agression ne peut plus jouer au football. On veut aussi faire preuve de pédagogie et proposer aux agresseurs d'arbitrer des matchs, pour qu'ils comprennent la difficulté de l'exercice."