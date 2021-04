Xeka a été sanctionné par le LOSC pour "comportement déplacé"

Après la victoire de Lille sur le terrain du PSG ce samedi (1-0), dans le choc de la 30e journée de Ligue 1, Christophe Galtier est revenu sur l'absence de Xeka. Le joueur fait l'objet d'une sanction de la part du club.

C'était l'absent surprise du jour et ce n'était pas à cause d'une blessure. Xeka n'était pas dans le groupe de Lille ce samedi, lors de la victoire face au PSG (1-0) dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Alors qu'on pensait à un pépin physique pour le milieu portugais, la raison de ce forfait est finalement disciplinaire.

"Si cela peut durer? On verra"

"Xeka a eu hier, après l'entrainement, un comportement déplacé, inapproprié. Il a eu comme sanction de ne pas être dans le groupe. Si cela peut durer? On verra", a simplement lâché son entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse. Alors que le technicien se réjouissait de la performance de ses joueurs durant la rencontre, son visage était fermé au moment d'évoquer Xeka.

Autre ombre au tableau, la blessure de Jonathan David, peu de temps après son but - celui de la victoire et du très beau coup lillois au classement - et qui lui a valu d'être remplacé en première période. "Il a une très vilaine blessure à la cheville, peut-être pour un certain temps. On va voir s'il doit être plâtré. Il est avec des béquilles", a expliqué Christophe Galtier après la rencontre.