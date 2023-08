Annecy-ASSE: les images lunaires du parcage visiteurs, coupé en deux pour éviter que les supporters de Saint-Etienne se battent entre eux

Afin d'éviter des affrontements entre supporters de l'AS Saint-Etienne, le club d'Annecy a pris les devants et a séparé le parcage visiteurs en deux ce lundi pour le match de la quatrième journée de Ligue 2.

On prend les mêmes mais on ne recommence pas. Après les incidents survenus avant le match entre Rodez et Saint-Etienne (2-1) lors de la deuxième journée de Ligue 2, le club d'Annecy a pris les devants ce lundi en marge du déplacement des Stéphanois pour la quatrième journée de la saison.

Seize jours après la défaite des Verts contre Rodez et une rencontre où les supporters de l'ASSE se sont battus entre eux (Magic Fans contre Green Angels), Annecy a été contraint de diviser la tribune visiteurs en deux pour accueillir le club du Forez.

Le parcage de l'ASSE séparé en deux à Annecy © DR RMC Sport

Une opération chiffrée à près de 40.000 euros

Ainsi, les 810 supporters de l'ASSE (officiellement) qui ont fait le déplacement en Haute-Savoie ont été partagés entre deux tribunes. Des renforts de police ont été aussi sollicités afin d'encadrer ce déplacement et la rencontre au Parc des Sports d'Annecy.

La tribune visiteurs séparée en deux à Annecy pour le match contre l'ASSE © DR RMC Sport

Et jusque-là… tout va bien sous la pluie et la fraîcheur ambiante (14 degrés au coup d'envoi) dans l'enceinte annécienne.

L'opération a coûté près de 40.000 euros en plus au FC Annecy qui va donc avoir un manque à gagner pour ce match qui se joue devant plus de 13.000 spectateurs.