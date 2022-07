Après l'annonce de son maintien en Ligue 2, Bordeaux renforce son staff

Relégué sportivement en Ligue 2 la saison dernière, Bordeaux était sous la menace d'une rétrogradation administrative. Finalement sauvé sur décision de la FFF, le club dirigé par Gérard Lopez accueille trois nouveaux visages dans son staff.

Officiellement maintenu en Ligue 2 après la décision du Comex de la Fédération française de football (FFF), Bordeaux ne tarde pas à se pencher sur la nouvelle saison, qui commence dans un peu plus de 48h avec la réception de Valenciennes pour la première journée samedi. Dans l'optique de retrouver une place dans l'élite le plus rapidement possible, les Girondins travaillent activement sur cette nouvelle saison, pour rattraper le retard accumulé.

Le club aquitain a annoncé ce jeudi matin l'arrivée de trois nouveaux visages: Denis Zanko comme entraîneur adjoint, Josep Pascual dans le rôle d'entraîneur des gardiens et Guilherme Gomes en tant que préparateur physique. Les deux premiers se sont engagés pour un an, Guilherme Gomes pour deux années.

Une saison qui s'annonce difficile

Alors que se profile déjà le terrain et le début de la saison, Bordeaux n'est pas vraiment dans les meilleures conditions pour débuter un nouvel exercice avec pour objectif de retrouver sa place en Ligue 1 rapidement. Sauvé en partie par la vente de leur joyau Sékou Mara, les Girondins doivent s'attendrent à perdre d'autres joueurs (Niang, Hwang...).

Un effectif appauvri qui aura toujours cette pression particulière d'évoluer dans un club historique de Ligue 1. La tension avec les supporters semble s'être apaisée mais l'équilibre reste fragile. Si les choses venaient à mal tourner rapidement, les Bordelais pourraient vivre une nouvelle saison galère.