Bordeaux: les places offertes aux supporters pour le match contre Valenciennes

Repêché in extremis en Ligue 2 par le comité exécutif de la FFF, Bordeaux va démarrer sa saison contre Valenciennes ce samedi. Pour l'occasion, les supporters peuvent prendre des places gratuitement.

Avis aux supporters bordelais ou aux vacanciers de passage en Gironde. Il est possible de prendre des places gratuitement pour la rencontre de la première journée de Ligue 2 entre Bordeaux et Valenciennes, ce samedi, au Matmut Atlantique (19h).

Pour marquer le coup après l’annonce ce mercredi midi par le comité exécutif de la FFF du maintien de son club en deuxième division, le président bordelais Gérard Lopez a effectivement décidé de faire un geste à l’attention des fans.

"Une excellente nouvelle pour les Girondins et le foot français. Maintenant place au sport ! Le soutien de nos supporters a été essentiel et c'est pourquoi j'ai décidé d'offrir les places pour Bordeaux-Valenciennes. Plus de détails très vite", a-t-il déclaré.

Un maximum de deux places par supporter

Sur ses réseaux sociaux, Bordeaux a partagé un lien qui dirige vers sa billetterie pour profiter de ces invitations. La démarche est très simple : il suffit de se connecter à son compte billetterie ou d’en créer un gratuitement, puis de sélectionner la tribune où l’on souhaite prendre une place.

Chaque supporter peut récupérer jusqu’à deux places. Et si toutes les zones du stade ne sont pas disponibles, il est par exemple possible de s'installer dans le virage sud ou le virage nord sans débourser le moindre centime.

Relégué sportivement, puis rétrogradé administrativement en National par la DNCG en raison de ses difficultés budgétaires, Bordeaux a donc été repêché par le comité exécutif de la Fédération, à trois jours du début de la saison de Ligue 2, après de nouvelles garanties apportées.

"J’ai envie de réussir avec le club. Pour moi, la conclusion de tout ceci est une conclusion de droit. On est en Ligue 2 parce qu’on est descendus en Ligue 2 et on y reste parce qu’on avait un dossier qui tenait la route depuis un long moment, ce qui a été acté par le tribunal de commerce, le CNOSF et maintenant la Fédération. A partir de là, j’ai le sentiment du devoir accompli", a réagi Lopez sur RMC.