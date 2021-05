Barrage L2/National: grosse désillusion pour Villefranche, Niort se maintient en Ligue 2

À l'issue d'un match retour sous haute tension lors de ce barrage Ligue 2/National entre Niort et Villefranche, les Chamois sont parvenus à inverser la tendance après leur défaite à l'aller (3-1) pour garder leur place dans l'antichambre du foot français la saison prochaine. Un succès 2-0 en fin de rencontre qui va faire mal aux Caladois.

Les joueurs de Villefranche auront tenu 78 minutes avant de craquer et laisser s'envoler l'opportunité d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Loins de leur scintillant visage depuis plusieurs mois, exposé encore mercredi au stade Armand-Chouffet avec une victoire 3-1 lors du barrage aller, les hommes d'Hervé Della Maggiore n'ont pas tenu la distance, samedi, contre Niort.

Lebeau (1-0, 78e) et Kemen (2-0, 81e) sont venus éteindre les rêves caladois au retour, en même temps qu'ils ont montré que non, les Chamois n'étaient pas encore morts. Malgré une fin de saison calamiteuse avec deux victoires seulement en 2021, Sébastien Desabre et ses joueurs ont réalisé une remontada que plus personne ou presque n'attendait. Niort évoluera de nouveau en L2 la saison prochaine.

Kemen a délivré les Chamois

Son retourné acrobatique somptueux juste avant la pause, repoussé in extremis par Bouet, était bel et bien un indice sur l'état de forme de l'ancien Lyonnais. Rayonnant dans l'entrejeu des Chamois ce samedi, Olivier Kemen a été le détonateur niortais contre Villefranche. Surtout, il a été le dernier artilleur. Celui qui, au final, permet aux siens de rester en Ligue 2.

À l'image de l'ancien international des moins de 20 ans, les locaux ont été au rendez-vous chez eux, au stade René-Gaillard. Une banderole exposée dans les tribunes en disait long sur l'état du désamour, ou plutôt de la confiance ébranlée entre les supporters niortais, les joueurs et la direction du club : "sauvez votre honneur, battez vous". Un message reçu cinq sur cinq par les hommes de Sébastien Desabre, beaucoup plus tranchants que des Caladois émoussés.

Pourtant largement dominateurs en première mi-temps, les Niortais rentraient aux vestiaires sans avoir concrétisé leurs occasions. Mais l'impact physique et la domination technique ont fini par payer en fin de match. Au pire des moments pour les joueurs de Villefranche, auteurs d'une deuxième moitié de saison incroyable (une seule défaite en 2021 avant celle de samedi) qui leur a valu d'accrocher cette 3e place en National, synonyme de barrage d'accession. Gageons que pour le club beaujolais, ce ne sera que partie remise.